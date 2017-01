El PaísSalud pública

SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) Waldo Ariel Suero afirmó que aunque la gerencia es importante, el problema fundamental de salud en el país es la baja inversión, y que el Gobierno no ha entendido y no logrará entender que hay que invertir en salud.Destacó, además, que no se puede seguir con ese presupuesto tan bajo en los hospitales, que asciende entre cinco y seis millones de pesos mensuales para los grandes centros de salud, tales como el Moscoso Puello y el Robert Reid Cabral; incluso con...