Zapatero: "el resultado electoral abunda necesidad de diálogo" en Venezuela

CARACAS.- Para el expresidente del gobierno español Jose Luis Rodríguez Zapatero el resultado de las elecciones del domingo en Venezuela "abunda aún más" en la necesidad de "un proceso a fondo, urgente, de diálogo político" en el país para superar las diferencias entre gobierno y oposición.



En una entrevista exclusiva con Efe, Rodríguez Zapatero defendió que las soluciones para Venezuela no pasan por "el choque" y la confrontación", sino en "mantener viva la idea del diálogo" más allá de la "discrepancia radical, la opción abstencionista" o de que el candidato Henri Falcón no reconozca los resultados y exija unos nuevos comicios.



Falcón deslegitimó las elecciones en las que resultó reelecto Nicolás Maduro por el número de irregularidades que asegura que cometió el oficialismo y pidió que se llame a las urnas en octubre, una exigencia de nuevos comicios a las que se sumó poco después el tercero en las votaciones, Javier Bertucci.



Zapatero, que se ha convertido en los últimos tiempos en una de las figuras más destacadas en la mediación entre el Gobierno y la oposición venezolanos, sostuvo que más allá de que Falcón no reconozca las cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE) está "la necesidad imperiosa de dar un giro importante" para solucionar la crisis por la que pasa el país petrolero desde hace meses.



El que fuese secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aseguró que desde que forma parte de la conversaciones entre las partes, en "varias ocasiones" se estuvo "a punto de importantes acuerdos".



"Y creo que se deberá intentar de nuevo", añadió, ya que, en su opinión "no puede haber un punto final al (...) intento de diálogo" porque lo que se está buscando "es la paz, y la paz está por encima de cualquier situación".



Defendió que para ello tiene que haber un "principio de responsabilidad de las fuerzas políticas, empezando por el Gobierno (...) de hacer todo lo que sea necesario por un diálogo y un acuerdo" en el que deben de participar "todos los espectros de la vida política, económica y social" del país.



En este sentido aseguró que pedirá al Ejecutivo encabezado por Maduro que en ese futuro diálogo dé "medidas lo más sólidas y creíbles posibles" entre las que "quizá haya que revisar el método" y donde "la búsqueda de pactos sea la gran prioridad".



El presidente reelecto ha reiterado en los últimos días su disposición a volver a sentarse con la oposición y varios de los sectores en crisis en el país y, según el exjefe del Ejecutivo español, estos meses antes de la toma de posesión en enero de 2019 "deberían de ser decisivos para que empezar un nuevo tiempo de respeto".



Una posibilidad de conversaciones descartada por la principal coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), alianza que decidió no presentarse a los comicios al considerar que las condiciones no estaban dadas para un sufragio justo y que han acusado a Rodríguez Zapatero de jugar a favor del oficialismo.



Sobre la opción de salir de la mediación si así lo pidieran los opositores reveló no haber reflexionado al respecto, pero aseguró que "lo importante no es quien lo haga, sino que se produzca" en referencia a su presencia intermediadora.



Sin embargo "objetivamente hay que reconocer que conozco a fondo (...) todas las singularidades, las dificultades a las que nos enfrentamos".



La postura y argumentos de la MUD son apoyados por varios gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, y expresidentes, una decisión que al socialista español le genera "cierta sorpresa" ya que "determinadas posturas que se envuelven en grandes principios (...) abocan a situaciones por las que luego estamos llorando muchos años".



El Ejecutivo español, encabezado por Mariano Rajoy, también apoya las demandas de la MUD, unas diferencias que achacó a "la grandeza de la democracia".



"Afortunadamente tengo una relación buena con el gobierno (español) en la tarea que emprendo en Venezuela, el gobierno sabe la tarea que hago (...) y es una posición distinta (...) y al que por supuesto siempre informo", dijo. EFE