EE.UU. dice que las "fraudulentas elecciones" de Venezuela "no cambian nada"

WASHINGTON.- El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, dijo hoy que las "fraudulentas elecciones" de este domingo en Venezuela, en las que busca la reelección el actual presidente Nicolás Maduro, "no cambian nada" y que es "el pueblo venezolano" quien debe dirigir el país.



"Observando hoy (lo que pasa en) #Venezuela. Las fraudulentas elecciones no cambian nada. Necesitamos que el pueblo venezolano dirija este país... Una nación con tanto que ofrecer al mundo", escribió Pompeo en su cuenta oficial de Twitter.



El jefe de la diplomacia estadounidense también llamó de nuevo al Gobierno venezolano a liberar a Josh Holt, un ciudadano estadounidense detenido desde de 2016 en el país caribeño.



"Llamamos al Gobierno a liberar a #JoshHolt", indicó Pompeo.



Maduro busca la reelección en las elecciones de hoy, que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) considera fraudulentas y que Estados Unidos y buena parte de la comunidad internacional han llamado a suspender por considerar que no son justas.



Además del actual presidente, concurren a los comicios Henri Falcón, un exgobernador que se apartó de la decisión de la MUD de no inscribirse en la contienda, y el expastor evangélico Javier Bertucci, mientras que el grueso del antichavismo ha llamado a los ciudadanos a abstenerse para "no convalidar el fraude".



Estados Unidos adelantó hace un mes que no reconocería el resultado de los comicios en Venezuela tal y como estaban convocados, y el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, instó este mes a Maduro a suspender esas "falsas" elecciones.



Como medida de presión, el Gobierno de Donald Trump también ha impuesto en los últimos meses varias rondas de sanciones económicas contra altos cargos y funcionarios venezolanos, incluido el propio presidente Maduro, por abusos de derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia.



La última ronda llegó este viernes y afectó al primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y a otros tres ciudadanos venezolanos.



Pompeo aprovechó su mensaje para hacer hincapié en el caso de Holt, un misionero mormón estadounidense encarcelado en Caracas desde hace casi dos años y sobre el que Washington considera que se han presentado cargos falsos, al vincularle con la actividad terrorista de una guerrilla.



El influyente senador demócrata de EE.UU. Dick Durbin, se reunió con Holt durante una visita el mes pasado a Caracas, y pidió su liberación en un encuentro con Maduro, por considerar que es "un rehén político del régimen". EFE