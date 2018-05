Cuatro ejecutivas de Banesco son liberadas tras gestiones de Zapatero

CARACAS.- Cuatro ejecutivas de Banesco Banco Universal en Venezuela fueron liberadas ayer sábado después de pasar más de dos semanas apresadas por una investigación administrativa que realizan las autoridades venezolanas al ente financiero y aún permanecen detenidos siete gerentes de la institución.



Las liberadas son Carmen Lorenzo, Carolina Sánchez, Belinda Omaña y Teresa Prisco, de acuerdo con la información ofrecida a Efe por voceros del banco que agradecieron las gestiones del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero.



Rodríguez Zapatero se encuentra en Caracas ejerciendo las funciones de observador internacional de las elecciones presidenciales que se celebraran este domingo en las que el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, busca su reelección.



"Consideramos a Rodriguez Zapatero como un garante de paz en este proceso de liberación de nuestras ejecutivas", dijo a Efe un portavoz de Banesco.



Once gerentes del Banesco, incluyendo el presidente ejecutivo de la entidad en el país, Oscar Doval fueron detenidos el 2 de mayo pasado por autoridades venezolanas que actuaron en el marco de la operación conocida como "Manos de tijera" que busca poner freno a supuestas mafias que actúan contra la moneda venezolana.



El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó entonces de que pidió la detención de los ejecutivos al tiempo que solicitó "tranquilidad" a los clientes de la institución financiera, quienes, aseguró, no se verán afectados por la medida.



Los directivos de Banesco fueron detenidos un día después el Gobierno de Maduro anunciara la intervención de Banesco Banco Universal por 90 días ante la presunta comisión de delitos financieros.



El Gobierno aseguró que esta medida se enmarca en el operativo con el que espera "reconducir la administración del banco, saneándolo y despojándolo de toda aquella actividad ilícita" que favorezca la "comisión de delitos financieros".



Según las autoridades venezolanas, el banco hizo un "uso indebido" del dinero "para la distorsión del mercado cambiario" que opera en el país en paralelo al estatal.



El presidente de Banesco Internacional ha asegurado que luchará "hasta el final" por su banco en Venezuela y calificó la medida de "política".



El banquero ha dicho también que "no hay razones financieras que justifiquen la intervención administrativa ni por un día, mucho menos por 90 días" a Banesco Banco Universal.



El presidente de Banesco Internacional, Juan Carlos Escotet, envió el pasado domingo, Día de la Madre en Venezuela, un mensaje de aliento y afecto a las ejecutivas de la entidad financiera que fueron detenidas y les dijo que la "justicia se impondrá". EFE