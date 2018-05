El papa pide a Venezuela tener "la sabiduría" para encontrar la paz

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Francisco instó hoy a Venezuela a tener "la sabiduría de saber encontrar el camino de la paz" y aseguró que reza por los presos que fallecieron tras el motín en una penitenciaría.



"Deseo dedicar un recuerdo particular para la amada Venezuela. Pido que el Espíritu Santo dé al pueblo venezolano, a todos, gobernantes y pueblo, la sabiduría para encontrar la vía de la paz y de la unidad", dijo el pontífice tras el rezo del "Regina Coeli".



Ante los fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro, el papa dijo que reza "por los detenidos que murieron ayer", en alusión presumiblemente a los once fallecidos tras un motín en la Comunidad Penitenciaria Fénix de Caracas.



El llamamiento del pontífice argentino se produce en un día en el que los venezolanos están convocados a unas elecciones en las que deberán elegir su presidente hasta 2015, en un proceso electoral muy cuestionado y tildado de "fraudulento" por la oposición.



La principal alianza de oposición, Mesa de la Unidad Democrática, ha avanzado que no participará en los comicios y ha pedido a sus electores que hagan lo mismo, por lo que se espera que la mitad de la población acate la petición, según las estimaciones. EFE