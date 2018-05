Maduro madruga y vota primero en elecciones presidenciales de Venezuela

CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue hoy el primero en votar en su centro electoral, en el oeste de Caracas, en unos comicios en los que buscará la reelección y en los que el grueso de la oposición no participará por considerarlos fraudulentos, al igual que numerosos gobiernos.



"He sido el primer votante de la patria (...) siempre de primero en las batallas por nuestra soberanía, por el derecho a la paz", manifestó el líder chavista en rueda de prensa después de emitir su voto.



El mandatario venezolano, que acudió al colegio electoral junto a su esposa, Cilia Flores, y parte de su Ejecutivo, ponderó la jornada como "un día de celebración y participación, una fiesta electoral".



Maduro instó a los venezolanos a ir a las urnas para "demostrarle al mundo que Venezuela se respeta, es una república soberana, libre e independiente".



"Que nadie se pierda este día histórico (...) cuidemos todos los centros electorales, cuidemos que todo sea en paz (...) llamo a todos los venezolanos, tu voto decide, votos o balas, patria o colonia, paz o violencia, independencia o subordinación", sostuvo.



El candidato oficialista cree que habrá "una muy buena participación" este domingo, y que al final los resultados serán reconocidos por "el pueblo" venezolano que "saldrá a defenderlos".



Maduro denunció nuevamente la existencia de una "campaña feroz" por parte de varios países para evitar que se celebrasen los comicios y pidió a la comunidad internacional "no jugar posición adelantada" en cuanto a rechazar un resultado electoral que todavía no se conoce.



En estas elecciones se medirán también el exgobernador Henri Falcón, un chavista disidente que se apartó de la decisión de la opositora Mesa de la Unidad Democrática de no participar e inscribió su candidatura; el expastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.



Durante esta jornada, en la que la principal coalición opositora ha llamado a la abstención, también se elegirán los miembros de los consejos legislativos de las 23 entidades federales y de los 335 municipios. EFE