Acogen propuesta del presidente Medina para consensuar Ley de Partidos

SANTO DOMINGO.- Partidos políticos acogieron hoy la propuesta del gobernante Danilo Medina para que el Congreso Nacional cree una comisión que estudie el proyecto de Ley de Partidos, que corre el riesgo de no ser aprobado por las diferencias respecto a las primarias abiertas y simultáneas.



En una carta enviada ayer a los titulares del Senado, Reinaldo Pared; y de los Diputados, Ruben Maldonado, Medina expresó su apoyo a la modalidad de primarias abiertas y simultáneas con el padrón del organismo electoral, pero reconoció que las diferencias respecto a las mismas han impedido la aprobación de la Ley de Partidos.



"Si bien quienes se oponen a esta iniciativa no constituyen una mayoría en esta Cámara, al menos cuentan con los votos suficientes para impedir la aprobación del proyecto", por lo que se corre el riesgo de que la iniciativa "se caiga y nos quedemos sin Ley de Partidos", precisó en la carta, por lo que propuso la creación de una comisión que "allane el camino" para aprobar dicha ley.



Maldonado dijo hoy que con su carta Medina "sacrificó su punto de vista con respecto al proyecto de Ley de Partidos Políticos y salvó las dificultades que han impedido su aprobación", según informó en la Cámara de Diputados en su cuenta en Twitter.



El proyecto fue aprobado en abril por el Senado, controlado por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero tras llegar a la Cámara de Diputados fue enviado a una comisión, que justamente anunció la suspensión de la reunión de hoy a la espera de la decisión que adoptará el Congreso tras la solicitud de Medina.



Uno de los primeros en reaccionar a la solicitud de Medina fue el exmandatario Leonel Fernández, presidente de PLD y opuesto a las primarias abiertas y simultáneas, que consideró de "muy acertada" la propuesta de Medina.



La vicepresidenta del país y esposa de Fernández, Margarita Cedeño, calificó hoy en Twitter de "valiosos y oportunos" los planteamientos de Medina y del expresidente y consideró "importante" el llamado "para que pongan por encima de intereses personales, el fortalecimiento de nuestra democracia y de los partidos".



El Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) y cuya dirección se opone a la modalidad de primarias abiertas, no ha fijado oficialmente posición al llamado de Medina, pero su portavoz en la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo hoy ver la propuesta "como salida ideal".



Por su lado, el otro mayoritario Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que preside el canciller del país, Miguel Vargas, aliado de Medina, expresó hoy su apoyo a la sugerencia del gobernante "para que se busque una solución de consenso al impase que impide sea aprobada la ley de Partidos en el Congreso Nacional".



"Ese es el camino para mejorar la convivencia y confirmar el compromiso ineludible con el interés nacional", precisó Vargas en un comunicado.



Mientras que el también minoritario Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) saludó la propuesta de Medina tras argumentar que "abre el espacio para la concertación de la necesaria transformación del régimen electoral dominicano".



El sector del PLD que lidera Medina defiende primarias abiertas y simultáneas, modalidad que cuenta con el total rechazo de una parte del oficialismo que encabeza Fernández, que sostiene que estas violan la Constitución del país y cercenan el espacio democrático de los partidos políticos.



En este mismo sentido se manifestó ayer la Conferencia del Episcopado Dominicano, que en un comunicado opinó que cada partido debe ser libre de "escoger la modalidad de elecciones internas que considere conveniente", una posición similar a la del empresariado.EFE