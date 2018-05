México tacha de "inaceptable" que Trump califique de "animales" a migrantes

MÉXICO.- El canciller mexicano, Luis Videgaray, dijo hoy que son "absolutamente inaceptables" las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificando a los migrantes pandilleros como "animales".



"Es una declaración grave, que en opinión del Gobierno de México le parece absolutamente inaceptable", apuntó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en entrevista con Radio Fórmula.



Para Videgaray, esta declaración de Trump tiene una implicación "extraordinariamente peligrosa" porque implica que no se reconozcan derechos humanos.



"Es incomprensible que se atente de esta manera contra el principio fundamental del Estado de derecho", agregó.



Por ello, informó que México enviará hoy una comunicación formal, a través de su embajada en Washington, al Departamento de Estado de Estados Unidos, para expresar su desacuerdo con las palabras del mandatario.



"Se está abriendo una puerta muy peligrosa, en un intento por legitimar el no reconocimiento de los derechos humanos. Y esto es independiente al historial de una persona, si pertenece a una banda criminal", remarcó.



Finalmente, Videgaray apuntó que pese a estas palabras, México sigue con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) "sin miedo" y con "seriedad", defendiendo los intereses de México y sin cambiar de postura. "No es un jueguito al que vamos a caer", subrayó.



Trump calificó este miércoles a los inmigrantes pandilleros como "animales" y aseguró que México "no hace nada" para ayudar a Estados Unidos con el flujo irregular en la frontera.



"Tenemos a gente que llega al país que ustedes no creerían lo malos que son. Estas no son personas, son animales, pero los estamos sacando del país a un ritmo nunca visto", subrayó Trump, refiriéndose aparentemente a miembros de grupos criminales como MS-13 (Mara Salvatrucha). EFE