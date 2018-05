Obispos sugieren dejar en libertad a partidos para que escojan modalidad de primaria

SANTO DOMINGO.- La Conferencia del Episcopado Dominicano se pronunció hoy sobre el proceso de la aprobación de la Ley de Partidos Políticos y reforma a la Ley Electoral, y opinó que cada partido debe ser libre de "escoger la modalidad de elecciones internas que considere conveniente".



Así lo señala en un comunicado donde hace una serie de consideraciones y sugerencias relativas a la iniciativa, que corre el riesgo de no ser aprobada por las diferencias relativas a la cuestión de las primarias abiertas y simultáneas, que divide al propio del oficialismo.



En cuanto a la Junta Central Electoral, los Obispos entienden que "no se puede forzar" a la Junta Central Electoral (JCE), a llevar a cabo "tantas elecciones en un mismo año o en unos pocos meses sucesivos."



A los partidos políticos les piden "que antepongan siempre el bien de la patria a sus intereses particulares" y no pierdan el horizonte del bien común con sus luchas internas.



El Episcopado dominicano realiza cuatro sugerencias que comienzan señalando que no se debe perder la oportunidad de aprobar la Ley de Partidos Políticos, e insta a los legisladores a asumir esa responsabilidad "con el criterio consensuado por todos y cada uno de ellos, que responda a los principios democráticos del ejercicio partidario."



En segundo lugar, propone la aprobación de una Ley de Campaña Electoral, esperando que "le ponga fin al dispendio de recursos en la vida política partidista y que paute el financiamiento y los tiempos de las campañas proselitistas".



La tercera recomendación es "que desaparezcan radicalmente las prácticas corruptas del enriquecimiento ilícito a través del ejercicio de la política" y se busque "equidad en el gasto, en el uso de los medios de comunicación, así como en la inversión legal de los recursos del Estado y la administración de encuestas científicas y comprobadas fuera de toda manipulación."



En cuarto lugar, "invitamos a que nuestras campañas políticas favorezcan el debate de los candidatos, a fin de que se reduzca el tiempo de campaña, y que la población sea debidamente edificada respecto a la oferta programática de cada partido y candidatos", apunta el documento.



El presidente dominicano, Danilo Medina, pidió hoy al Congreso Nacional (bicameral) crear una comisión que estudie el proyecto de Ley de Partidos y reconoció que la cuestión sobre las primarias abiertas, que él apoya, ha impedido la aprobación del proyecto.



La iniciativa se encuentra bajo estudio en la Cámara de Diputados tras su aprobación en el Senado, controlado por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



El sector del PLD que lidera Medina defiende primarias abiertas y simultáneas, modalidad que cuenta con el total rechazo de una parte del oficialismo que encabeza el presidente de esa organización, el expresidente Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012).



Fernández sostiene que estas violan la Constitución del país y cercenan el espacio democrático de los partidos políticos, una posición similar a la de la dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal opositor), así como de organizaciones de la sociedad civil que consideran que se debe dar a los partidos la libertad de elegir qué tipo de procesos internos celebrar. EFE