Presidente Medina propone comisión bicameral para estudiar proyecto de Ley Partidos

SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina pidió hoy al Congreso Nacional crear una comisión que estudie el proyecto de Ley de Partidos, que corre el riesgo de no ser aprobado por las diferencias por la cuestión de las primarias abiertas y simultáneas, que divide al propio oficialismo.



En una carta enviada a los presidentes del Senado, Reinaldo Pared; y de los Diputados, Ruben Maldonado, Medina dijo que el proyecto de Ley de Partidos "contiene disposiciones de gran relevancia para la vida democrática para el país" tales como el aumento en la cuota de la mujer y la fijación de un porcentaje de participación para los jóvenes.



En la misiva, leída ante los medios por el consultor jurídico de Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, reconoció, sin embargo, que la cuestión sobre las primarias abiertas, que él apoya, ha impedido la aprobación del proyecto, que se encuentra bajo estudio en la Cámara de Diputados tras su aprobación en el Senado, controlado por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



De acuerdo con Medina, esta modalidad de primarias "es mucho más transparente y participativa que el modelo vigente sustentado en padrones electorales internos que gozan de muy poca o ninguna credibilidad, a lo que se agrega que en el interior de los partidos no existen ya mecanismos confiables ni interlocutores válidos para los conflictos que se generan en los procesos eleccionarios".



No obstante, dijo estar "plenamente" consciente de los "escollos" que se presentan para aprobar la Ley en la Cámara Baja ya que, por tratarse de una ley orgánica, se necesita del voto de la dos terceras parte de los legisladores presentes.



"Si bien quienes se oponen a esta iniciativa no constituyen una mayoría en esta Cámara, al menos cuentan con los votos suficientes para impedir la aprobación del proyecto", por lo que se corre el riesgo de que la iniciativa "se caiga y nos quedemos sin Ley de Partidos", precisó.



Ante esta situación, propuso la creación de una comisión bicameral "para que se discuta esta cuestión, se exploren opciones alternativas y se procure, en el menor en el menor tiempo posible, una solución pactada que allane el camino para aprobar la ley que por tanto tiempo ha esperado la sociedad dominicana".



El sector del PLD que lidera Medina defiende primarias abiertas y simultáneas, modalidad que cuenta con el total rechazo de una parte del oficialismo que encabeza el presidente de esa organización, el expresidente Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012).



Fernández sostiene que estas violan la Constitución del país y cercenan el espacio democrático de los partidos políticos, una posición similar a la de la dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal opositor), así como de organizaciones de la sociedad civil que consideran que se debe dar a los partidos la libertad de elegir qué tipo de procesos internos celebrar.



Dirigentes del PLD afines a Fernández han expresado que lo de las primarias abiertas persigue, en el fondo, impedir una nueva candidatura de éste a la Presidencia del país para las elecciones de 2020, además de promover una reforma constitucional para que Medina pueda presentarse a un tercer período consecutivo, prohibido por la Carta Magna actual.



En la carta enviada al Congreso Medina afirmó, sin embargo, que su única motivación al respaldar las primarias abiertas "es el compromiso de revitalizar los partidos políticos, fortalecer la transparencia y abrir más espacios de participación".



"No se trata de buscar ventajas a favor de uno o de otro sector o de una u otra persona en particular", afirmó.EFE