Eduardo Estrella piensa que Gobierno dominicano ha sido “ingrato” con Taiwán

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El Gobierno dominicano fue “ingrato” con Taiwán, su antiguo socio comercial, tras el rompimiento de las relaciones diploáticas de forma inesperada, y a la vez establecerlas con China, afirmó este miércoles el dirigente político Eduardo Estrella.

Para el fundador del partido Dominicanos por el Cambio (DXC), el gobierno de Danilo Medina desconsideró a Taiwán, cuando meses antes recibió de esa nación 90 yipetas, dos helicópteros y 100 motocicletas para uso de las Fuerzas Armadas.

“El vocero del Palacio (Roberto Rodríguez Marchena) esa noche, dijo, acabamos de pasarle la información, antes de anunciarlo nosotros, al embajador de Taiwán, eso lo dijo el mismo Gobierno, que no se lo había avisado; entonces yo creo que lo cortés no quita lo valiente, es como que usted a una gente le va a regalar los muebles de su sala y usted lo recibe y después se va por la parte de atrás para no darle las gracias”, comentó Estrella.

Al comparecer en el programa La Súper 7 en la Mañana, de La Súper 7 (107.7 FM), Estrella dijo creer que el Gobierno le ha estado creando expectativas al país con el nuevo socio sobre el turismo, cuando no es cierto que vendrán miles de turistas chinos como se ha dicho.

“Yo no me opongo a la apertura, ahora yo sí planteo, tenemos que prepararnos como país, desarrollar y fomentar la industria, fomentar la empresa”, indicó Estrella.

Dijo que el país debe prepararse ante su nuevo socio comercial porque es indiscutible que está en desventaja en todos los aspectos.

“Tenemos que, como país prepararnos para competir, porque entonces ahorita puede China llenarnos de más importaciones, nosotros estamos preparados para exportar”, agregó.

Ley de partidos

En otro orden, Estrella lamentó que el Congreso Nacional sea eficiente para aprobar préstamos que endeudan al país, pero incapaz para sancionar proyectos de ley como el de partidos políticos y el código electoral.

En ese sentido, es de opinión de que cada partido realice su primaria con su propio padrón, y que ese tema sea excluido del proyecto de ley de partidos que se discute en la Cámara de Diputados para que esa pieza pueda ser aprobada.

De acuerdo con Estrella, un sector importante del país se ha concentrado en el tema de las primarias, dejando así a un lado, discusiones de problemas fundamentales que la población está reclamando por su solución.

“Entonces, a veces digo, ahí digo la diferencia de un estadista, de un presidente, usted tiene que dirigir un país y hay demasiadas situaciones, nosotros estamos en el país abocados ahora mismo a una situación internacional con el aumento del precio del petróleo y de la tasa de interés y de la baja de los impuestos en los Estados Unidos”, planteó.

Procuraduría pierde credibilidad

Sobre la lucha contra la corrupción, Estrella dijo que la actitud de la Procuraduría General de la República le ha hecho perder la credibilidad de la población sobre las investigaciones del caso de Odebrech, porque a diario dice una versión nueva sobre el tema.

Asimismo, señaló en casos como el de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el de los Súper Tucano, la ciudadanía ha visto como una burla las investigaciones porque los imputados son funcionarios de tercera categoría, mientras que los verdaderos responsables de recibir los sobornos pudieran estar libres.

Se refiere al caso de los sobornos de pagados por Odebrecht en la República Dominicana, unos 92 millones de dólares, entre el 2001 y 2014, para conseguir la adjudicación de contratos de obras de infraestructura.