Comisión que estudia Ley de Partidos no logra quórum para primera reunión

SANTO DOMINGO.- La comisión especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, que incluye la modalidad de primarias abiertas y simultáneas, suspendió hoy su primera reunión por la ausencia de una buena parte de los congresistas que la integran.



El portavoz de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alfredo Pacheco, y presente en la reunión, acusó a sus colegas de "romper el cuórum reglamentario de la comisión que estudia la Ley de partidos" para impedir el encuentro.



Mientras que su colega y compañera de partido Faride Raful, quien no forma parte de la misma, denunció en Twitter que dicha comisión "no pudo trabajar ni debatir porque los miembros del sector que favorece las primeras abiertas decidieron ausentarse para boicotear la reunión".



La comisión, presidida por el diputado Henri Merán, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), conoció este lunes los puntos modificados y las adhesiones hechas a la pieza por parte del Senado, informó la Cámara Baja en un comunicado.



Merán, quien hoy estuvo en la suspendida reunión, apuntó ayer que el hemiciclo es el órgano que tomará "la decisión final, pues el informe que presentaremos es una guía para que el pleno pueda estudiarlo y pronunciarse sobre él".



La delegación ha recibido 12 comunicaciones de diversas entidades de la sociedad civil donde plantean opiniones y sugerencias para la legislación en estudio, refiriéndose, de forma especial, a las elecciones primarias abiertas o cerradas, simultáneas o no, como sistema de selección de los candidatos a cargos electos dentro de las formaciones.



La iniciativa fue enviada a comisión el pasado 9 de mayo tras su aprobación en abril en el Senado.



El sector del PLD que lidera el presidente del país, Danilo Medina defiende primarias abiertas y simultáneas, modalidad que cuenta con el total rechazo de una parte del oficialismo que encabeza el presidente de esa organización, el exjefe de Estado Leonel Fernández.



Este grupo sostiene que las primarias abiertas y simultáneas violan la Constitución del país y cercenan el espacio democrático de los partidos políticos.



Sobre este tema se han pronunciado desde organizaciones de la sociedad civil hasta el empresariado, quienes consideran que la ley de Ley de Partido Políticos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que lleva años en el Congreso Nacional, deber ser el resultado de un consenso. EFE