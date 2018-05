Gatón dice R.Dominicana no podía quedarse fuera de alianza regional con China

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El experto en relaciones internacionales Iván Gatón aseguró hoy que por estrategia, la República Dominicana estaba obligada a cambiar y establecer relaciones diplomáticas con China Popular, rompiendo sus tradicionales lazos con Taiwán.

Recordó que el principal socio comercial de los países de América hoy día es China, y que a la República Dominicana es el segundo en la región, por lo que no podía quedar fuera de esa alianza.

Dijo que en términos de turismo, China aportará mucho al país, ya que esa nación asiática emite más de 100 millones de turistas al año hacia diferentes destinos.

“Yo creo que sí, que la República Dominicana puede recibir turismo chino, pero hay que trabajar en lo siguiente: planificar a largo plazo porque usted tiene que preparar gente que hablen el mandarín”, dijo.

Al conversar en el programa La Súper 7 en la Mañana, de La Súper 7 (107.7 FM), Gatón destacó que con zonas como la Ciudad Colonial el país tiene mucho futuro con los chinos.

Gatón aclara que el turismo de sol y playa no es una atracción para los chinos, sino que hay muchas ciudades con historia y lugares que les encantará.

Asimismo, Gatón indica que muchos creen que las relaciones entre China y Taiwán están deterioradas, cuando no es así. “El principal inversor en China es Taiwán, Taiwán tiene invertidos más de 500,000 millones de dólares en la China Popular, porque en lo económico ellos no pelean, eso somos nosotros aquí”, destacó.

Israel y Estados Unidos

Con respecto a la situación que se ha dado por el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén (Israel), decisión que ha dejado un saldo de al menos 60 palestinos muertos a tiros por el ejército israelí, el experto en asuntos internacionales dice que todo viene porque el presidente Donald Trump se ha empeñado en romper todos los acuerdos del expresidente Barack Obama.

Recordó que Estados Unidos abandonó el pacto nuclear con Irán, decisión que ya ha encontrado reacción de la Unión Europea, que ha pedido a los iraníes que cumpla con dicho compromiso pese a la actual situación.

Explicó que hay líderes mundiales que no confían en los Estados Unidos, porque han observado que con la administración de Trump no hay garantía jurídica, porque está rompiendo todos los compromisos contraídos en la gestión anterior.

“Porque si los Estados Unidos suscribe acuerdos donde hay testigos y hoy dice no, eso no va, ya yo rompí, usted se imagina es la geopolítica del caos; los chinos que tienen una sabiduría proverbial siempre dicen que no hay desgracia mayor para un ser humano que vivir en una época de cambio de la humanidad, entonces estamos en un cambio de época”, argumentó Gatón.

“Y para que ustedes vean, inmediatamente EE.UU. desestima el acuerdo con Irán sube el petróleo e indirectamente sube el petróleo, esto tiene un efecto que ayuda a gobiernos cuyas arcas no estaban en buena situación porque los precios del petróleo había bajado, por ejemplo Venezuela”, comentó.