Odebrecht culminó al menos 9 de 33 obras en Venezuela, dice ONG

CARACAS.- Odebrecht culminó al menos nueve de las 33 obras que tenía en Venezuela, dijo ayer en un informe la ONG Transparencia Internacional (TI), que además indicó que los contratos del Gobierno venezolano con la constructora brasileña, "supera la cantidad de 29.974 millones de dólares (25.063 millones de euros)".



La ONG, que dijo que estuvo investigando durante cinco años, señala que 13 obras se encuentran paralizadas, mientras que del resto no tiene información.



En su informe de 63 páginas, la ONG también destaca que "identificó un total de 33 obras y 40 contratos suscritos por Odebrecht con diversos Ministerios y entes adscritos" al Gobierno, y revisando documentos oficiales "pudimos conocer montos de solo 20 de los 40 contratos"



"La cifra sorprende: casi 30 mil millones de dólares", agrega, pues según señala los montos de los contratos fueron aumentado "desde su firma inicial a lo largo de los años".



Señalan además que la empresa tenía como pauta el pago de sobornos entre 3 % y 5 % de comisión sobre el monto de los contratos, por lo que estima los "sobornos a funcionarios del gobierno" venezolano "mayores a 1.300 millones dólares (1.087 millones de euros), muy por encima de los 98 millones de dólares (82 millones de euros) que declararon antiguos empleados de Odebrecht ante la Corte de Nueva York en 2015".



Aunque en Venezuela la Fiscalía general ha hecho anuncios sobre aperturas de investigaciones sobre las obras de Odebrecht en el país, no se conoce mayor información, algo que además recuerda la ONG en su informe.



"La Contraloría no ha publicado nada, inexplicablemente tampoco abrió investigaciones, ni las solicitó al Ministerio Público. La Fiscalía General de la República bajo la dirección de Tarek William Saab (...) guarda silencio sobre Odebrecht", señala. EFE