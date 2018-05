Netanyahu insta a todos los países a trasladar sus embajadas a Jerusalén

JERUSALÉN.- El primer ministro de Israel, Benjamín Nentanyahu, instó hoy a todos los Estados a trasladar sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén, que alberga las instituciones de gobierno y que para el país es su capital, aunque no es reconocida como tal por la mayoría de la comunidad internacional.



"Insto a todos los países a unirse a Estados Unidos en trasladar sus embajadas a Jerusalén", dijo el jefe del Gobierno y también titular de Exteriores en una fiesta celebrada en ese ministerio para conmemorar el logro diplomático que supondrá el cambio, mañana, de la legación estadounidense.



Netanyahu animó a los diplomáticos presentes a seguir los pasos de la Casa Blanca "porque es lo correcto y porque sirve para avanzar en la paz".



Jerusalén es la capital del pueblo judío "desde hace 3.000 años" y "lo seguirá siendo eternamente", recalcó.



Agradeció a la ministra de Exteriores de Guatemala, Sandra Erica Jovel, presente en la recepción, la decisión de su país de trasladar también la embajada el próximo miércoles, con la asistencia del presidente del país, Jimmy Morales, que llegará el martes especialmente para la ocasión.



Indicó que "hay otros países que lo están contemplando", aunque declinó señalar cuáles son porque se trata de "secretos de estado".



Asimismo, agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, haberse atrevido a "confrontar al enemigo, Irán".



La hija de Trump, Ivanka, junto a su marido, Jared Kushner, llegaron hoy a Tel Aviv para participar mañana en la inauguración de la embajada, que se ubicará en el edificio que hasta ahora servía de sección de visados del Consulado General de Estados Unidos en Jerusalén.



La delegación estadounidense, presente también en la celebración en Exteriores, está encabezada por el subsecretario de Estado, John Sullivan, y en ella también participa el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.



Finalmente al acto no acudirá el propio Trump, pese a que apuntó hace unas semanas que se estaba planteando hacerlo.



Netanyahu también tuvo un recuerdo en su discurso para la cantante Netta Barzilai, que ganó ayer Eurovisión, no sin ironía hacia el movimiento propalestino que pidió el boicot a la artista: "Aquellos que no querían que Israel esté en Eurovisión van a tener una Eurovisión en Jerusalén el próximo año".



Representantes de decenas de países, entre ellos la mayoría de europeos, declinaron asistir hoy a la celebración, al estar en desacuerdo con el traslado de la máxima legación diplomática estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, lo que rompe con el consenso de la comunidad internacional.



De 86 embajadores y encargados de negocios invitados a la ceremonia, 40 confirmaron su asistencia al acto.



Entre los países que no acudieron están España, el Reino Unido, Francia o Italia, pero sí participaron Rumanía, Hungría, Austria y la República Checa. EFE