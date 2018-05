Colegio Médico denuncia hospitales inaugurados carecen de equipos y personal

SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio Médico Dominicano (CDM), Wilson Roa, denunció hoy que los centros de salud que está inaugurando el presidente Danilo Medina carecen de equipos, personal técnico y materiales.



Roa dijo que la reparación de 57 centros hospitalarios "sin ningún tipo de planificación" le ha hecho "un gran daño" al sector salud, de acuerdo con una entrevista en el programa dominical D'Agenda, que se transmite por Telesistema y que fue recogida en un comunicado por la producción de dicho espacio.



"La inversión que se hace en la rehabilitación de un hospital solamente es medible si va acompañada de planificación", agregó.



Explicó que como parte de los acuerdos firmado el año pasado entre el CMD y el Gobierno, más de 6,000 servidores del sector salud fueron pensionados y, en su mayoría, no han sido sustituidos.



Insistió en que el déficit de médicos en los hospitales es de tal magnitud que la Maternidad de Los Mina solo tiene un cardiólogo y el hospital de Las Matas de Farfán dos anestesiólogos.



También lamentó que las unidades de atención primarias no hayan sido priorizadas y que carezcan de equipos, insumos y personal.



Por otro lado, Roa cuestionó la labor de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a las que llamó "administradoras de riesgos financieros.



En el país "no hay Administradora de Riesgos de Salud, lo que si hay es administradoras de riesgos financieros", subrayó.EFE