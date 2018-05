Investigan a Lula, Cardoso y Collor por apropiarse de regalos en sus mandatos

BRASILIA.- La Fiscalía brasileña informó ayer que continuará la investigación contra los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Fernando Collor de Mello (1990-1992) por "posible apropiación indebida" de regalos recibidos durante sus mandatos.



Las pesquisas también incluyen al expresidente Itamar Franco (1992-1994), fallecido en 2011, según señaló la Fiscalía en un comunicado divulgado este viernes.



La investigación civil, que data de 2015, apura posibles irregularidades en la "apropiación particular de regalos recibidos por los ex jefes de Estado en visitas oficiales durante el periodo en el que estuvieron al frente del país".



La continuación de las investigaciones fue determinada por la mayoría de los miembros que componen el Consejo Institucional del Ministerio Público Federal (Cimpf), órgano máximo de revisión de la Fiscalía, en una reunión realizada este miércoles.



En caso de que sean identificadas tales irregularidades, pues primero debe decidirse si los objetos recibidos son bienes del Estado o particulares, la Fiscalía informó que "actuará para que el patrimonio público sea resarcido".



El caso fue iniciado hace tres años por el fiscal de Brasilia Wellington Divino Marques, quien poco después decidió retirar de la investigación a Cardoso, Collor y Franco al considerar que la ley que reglamenta los regalos a presidentes es de 2002, por tanto, no podía serle aplicada a esos tres exmandatarios, solo a Lula.



La defensa de Lula recurrió entonces esa decisión a distintas instancias de la Fiscalía argumentando la necesidad de actuar con "isonomía", o igualdad de derechos civiles y políticos de los ciudadanos.



En el dictamen de esta semana, el Consejo Institucional de la Fiscalía no solo negó el archivo de la investigación contra Lula, sino que volvió a incluir a sus tres predecesores en el cargo.



"La Constitución, en su artículo 20, define claramente los bienes pertenecientes al Estado, incluidos automáticamente aquellos bienes que le fueren atribuidos, lo que pasa en los casos de presentes de valor significativo recibidos por el jefe de Estado en eventos oficiales", recogió en su voto el subprocurador Mario Bonsaglia.



La defensa de Lula dijo en nota publicada por el diario 'Folha de Sao Paulo' que esperaba el archivo del procedimiento y señaló que el exgobernante "no cogió los bienes del acervo, los recibió a partir de un proceso que es hecho por profesionales especializados de la Presidencia".



Por otro lado, Collor, Cardoso y Lula, al igual que el actual presidente Michel Temer o la exmandataria Dilma Rousseff (2011-2016), han sido salpicados por los testimonios a la justicia de exdirectivos de la constructora Odebrecht, en el marco del escándalo de corrupción destapado en la petrolera estatal Petrobras.



En el caso de Lula, que pretende presentarse a las elecciones presidenciales de octubre, está preso en la ciudad de Curitiba desde el pasado 7 de abril para cumplir una condena de 12 años y 1 mes por corrupción y lavado de dinero, por supuestamente haberse beneficiado de las corruptelas en Petrobras. EFE