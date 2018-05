Primera dama de República Dominicana se reúne con el Papa Francisco

SANTO DOMINGO.- La primera dama de la República Dominicana, Cándida Montilla de Medina, sostuvo ayer un encuentro con el papa Francisco, en el que trataron sobre programas educativos en beneficio de la juventud y de la inclusión de la población vulnerable, informó la Presidencia en un comunicado.



Durante el encuentro, que duró unos 20 minutos, la primera dama reiteró a la máxima autoridad católica la invitación del presidente Danilo Medina para que visite República Dominicana, a lo que el Papa contestó que "Ojalá pueda ir".



A la pregunta de Montilla de Medina de cuándo podría producirse esa visita, la respuesta del Pontífice fue "cuando Dios quiera", apunta la nota.



La reunión se produjo en el Palacio San Calixto XVI de Ciudad del Vaticano con motivo de la visita pastoral del Papa a las Scholas Ocurrentes, organización que impulsa el Papa Francisco en el mundo, a la que fue invitada Montilla de Medina, y donde estuvieron presentes cerca de cien jóvenes de diferentes países.



En este acto se inauguraron sedes de la Scholas Ocurrentes para Argentina, Colombia, Mozambique, por lo que la presencia de esta organización se extiende a más de 190 países.



Esta institución surgió en el 2001 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por iniciativa del entonces arzobispo cardenal Jorge Mario Bergoglio, integrando estudiantes de escuelas públicas y privadas, de todas las religiones con el fin de educar a los jóvenes en el compromiso por el bien común.



El Papa recibió de la primera dama un cuadro con una réplica de un mosaico artístico del artista Albano Poli con la imagen de la Virgen de La Altagracia, Madre Protectora del Pueblo Dominicano, y que se encuentra en Los Jardines del Vaticano desde hace dos años.



Montilla de Medina expresó al Pontífice su deseo de implementar en la República Dominicana programas de las "Scholas Ocurrentes" o de ser sede para esta iniciativa, para "contribuir a construir ciudadanía y cultura de paz para el desarrollo de un mejor país".



Durante el encuentro, también conversaron sobre los programas en beneficio de sectores vulnerables de la población que ejecuta el Despacho de la Primera Dama, en concreto, sobre las iniciativas para mejorar la salud de niñez, mujeres y adultos mayores, así como para la prevención de embarazos en adolescentes y atención integral a niños con autismo, síndrome de down y parálisis cerebral.



En el marco de la visita pastoral a las Scholas Ocurrentes, el Papa pidió a los jóvenes que "no se duerman", que no pierdan la capacidad de soñar despiertos ni la esperanza, porque "no hay cosa más triste que ver a un joven de 15 a 30 años jubilado". EFE