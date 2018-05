Humala remarca que es de clase media acomodada para justificar sus bienes

LIMA.- El expresidente peruano Ollanta Humala (2006-2011) remarcó hoy que pertenece a la "clase media acomodada" para justificar los bienes y patrimonio adquiridos con su esposa Nadine Heredia, incautados por orden judicial a raíz de la investigación por lavado de activos en su contra.



Humala explicó, en entrevista con RPP Noticias, que desde que egresó de la escuela militar de Chorrillos siempre ha trabajado, lo mismo que su esposa desde que estudiaba en la universidad.



"Tanto la familia de Nadine como mi familia son de clase media acomodada, tenemos patrimonio, de viaje de bodas nos hemos ido al extranjero más de 40 días", expresó Humala.



El exmandatario remarcó que "no es que no teníamos plata" cuando ingresaron a la política e insistió en que "hemos comprado nuestra propiedad con un crédito hipotecario" por más de 160.000 dólares que cancelaron en forma adelantada.



Humala y Heredia son investigados por los presuntos aportes irregulares del Gobierno de Venezuela en la campaña electoral del 2006 y de la empresa brasileña Odebrecht en los comicios de 2011, en los que resultó electo presidente del Perú.



El exgobernante dijo que la Fiscalía sostiene que en su campaña de 2006 "hay dinero producto de peculado de (el fallecido presidente Hugo) Chávez", pero que el entonces mandatario venezolano "nunca estuvo acusado de peculado".



Respecto al supuesto aporte de tres millones de dólares de Odebrecht a su campaña en el 2011, Humala afirmó que el Partido de los Trabajadores, del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, ha rechazado haber solicitado ese dinero para su candidatura.



"Cuando es una prueba de descargo de la defensa, no se le da importancia", se quejó Humala.



El exmandatario afirmó que "las empresas que se han metido en actos de corrupción, deben ser expulsadas del país", y que los exdirectivos de Odebrecht en Perú, como Jorge Barata y otros, han negociado sus acuerdos de colaboración con la Fiscalía a cambio de recuperar sus propiedades en el país.



Consultado sobre la posibilidad de pagos de sobornos durante su gobierno, Humala dijo: "yo pongo las manos al fuego por lo que hemos trabajado, (pero) si en algún sector intermedio ha habido algo, yo no puedo responder".



Respecto a la incautación de su casa y otros cuatro inmuebles a nombre de su esposa y allegados, además de cuentas bancarias y vehículos, el exmandatario dijo que han "cumplido la ley, por más que sea abusiva".



"Salgo unos días, estoy en casa, que está hace más de 40 días con embargo preventivo, y de manera sorpresiva, cae una medida incautatoria de la propiedad con horas para desalojarla", expresó Humala.



El exmandatario estuvo nueve meses en prisión preventiva, junto a su esposa, y fue excarcelado el pasado 30 de abril, a raíz de un fallo del Tribunal Constitucional, que revocó su detención.



Humala se quejó de que el juez Richard Concepción Carhuancho esté "mezclando la justicia procesal con la justicia mediática", al haber salido a explicar a la prensa sobre los detalles de la incautación a sus bienes.



"Por sospechas no se puede condenar a las personas, no se puede tomar estas medidas y más si las propiedades estaban embargadas", agregó.EFE