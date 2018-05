Diputado reitera que renunció del PRD por desacuerdo con primarias abiertas

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El diputado Santo Ramírez reiteró hoy que su renuncia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha tenido que ver con la forma “antidemocrática” como Miguel Vargas Maldonado viene manejando la organización política.

También reiteró que desde el principio de la discusión en torno a la Ley de Partidos, hizo saber su desacuerdo con las primarias abiertas, modalidad asumida por el presidente del PRD.

Recordó que Hipólito Mejía derrotó a Vargas Maldonado en una convención, precisamente por haberse realizado con el padrón universal de la Junta Central Electoral, lo que permitió que sectores ajenos al partido votaran en un proceso que se suponía interno.

“Al no estar de acuerdo con esta línea y al no estar en disposición de votar por ese proyecto de ley (ley de partidos) tal y como fue enviado por el Senado, pues yo para no violar la línea disciplinaria y siendo coherente con mi pensamiento, pues decidí renunciar de las filas del mismo”, dijo el legislador de la provincia Peravia.

Entrevistado por vía telefónica en el espacio radial La Súper 7 en la Mañana, de La Súper 7 (107.7 FM), dijo que seguirá luchando por los ideales del líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, y la democracia dominicana, pero desde otra entidad a la que pasará luego de tomar la decisión cuando se reúna con dirigentes de su provincia.