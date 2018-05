Martínez Pozo advierte a Danilo Medina sobre riesgo de proteger a socios de Odebrecht

SANTO DOMINGO (R.Dominicana).- El periodista Julio Martínez Pozo advirtió hoy al presidente Danilo Medina, que el “pacto” para proteger a los consorcios aliados a Odebrecht en el país podría generar en el futuro, un escándalo más grande que el provocado por los sobornos de la constructora brasileña.

Martínez Pozo, quien es investigado por la Procuraduría General por presuntos vínculos con el empresario Ángel Rondón, supuesto repartidor de los sobornos de Odebrecht en el país, considera que su involucramiento en el caso tiene el objetivo de distraer la atención, además de que se hace como represalia por su exigencia constante de una ampliación de las indagatorias hacia los consorciados de la multinacional.

“Yo le advierto a mi amigo, el presidente Danilo Medina, que ese pacto para proteger a los consorciados, en el futuro, puede generar un escándalo tan grande como el propio escándalo de Odebrecht, ese pacto para proteger a los consorciados puede generar un escándalo tan grande como el escándalo Odebrecht, porque Odebrecht, poco o mucho ha resarcido al Estado dominicano, Odebrecht ha resarcido al Estado dominicano pero y esos consorciados a quién han resarcido”, comentó Martínez Pozo en el programa El Sol de la Mañana, por la estación Zol FM.

“Con quién ha sido el pacto, con quién es que ellos han hecho un pacto para su tranquilidad, con quién, quiénes han sido los beneficiarios del pacto para la tranquilidad de los consorciados en la República Dominicana, para que no se les haya tocado ni con el pétalo de una rosa, quién o quiénes”, insistió el comunicador.

“Vendrán cosas en el fututo y yo creo que tengo la responsabilidad de decirle, hoy, a mi amigo el presidente Danilo Medina, 8 de mayo: ¡Presidente, ese pacto, ese pacto para encubrir a los consorciados tendrá un costo político muy alto, muy alto!, porque cuando se destapen las cosas que están debajo de ese pacto, entonces, esta sociedad va a quedar realmente muy asqueada, más de lo que está con todo esto”, afirmó Martínez Pozo.

Se preguntó por qué se crean estos elementos de distracción cuando queda un mes para presentar la acusación formal contra los 14 imputados por los sobornos de Odebrecht, que habrían sumado unos 92 millones de dólares entre el 2001 y 2014. Las coimas se habrían pagado para conseguir la adjudicación de obras de infraestructura del Estado dominicano.

A su entender, la Procuraduría General quiere dar la impresión de que es una investigación abarcadora y abierta, tratando de involucrarlo a él y a su colega Danny Alcántara.

“Se quiere dar la impresión de que esta es una investigación tan abarcadora, tan abierta, que mire lo que hemos hecho, no nos hemos detenido ante nada ni ante nadie. Ahora decidimos investigar a 100 mensajeros y a dos periodistas, esto es profundo, esto va hasta las últimas consecuencias. Ohh, y los consorciados echándose fresco en sus casas, tanquilitos, con garantías de que no serán molestados, con garantías plenas de que no serán molestados”, sostuvo.

Reiteró que los consorciados de Odebrecht no pagarán ni un centavo por su responsabilidad en los sobornos, en cambio la multinacional brasileña, “mucho o poco”, se ha comprometido a pagar una multa de 184 millones de dólares, equivalente al doble de lo supuestamente destinado a sobornar a funcionarios dominicanos.

Martínez Pozo aseguró que seguirá insistiendo en que entre los consorciados hay un escándalo mayor que el propio caso Odebrecht, pero que en el país no se ha hecho una investigación seria.

De acuerdo con el periodista, la Procuraduría solicitó la Cámara de Cuentas que realice una auditoría para determinar si hubo sobrevaluaciones en las 17 obras encargadas a Odebrecht en el país, pero que el plan es que, vencido el tiempo para presentar la acusación contra los imputados, la investigación del órgano auditor externo del Estado no haya concluido.

Aquí las empresas consorciadas con Odebrecht:

En el listado de empresas asociadas a Odebrecht en la ejecución de distintas obras la que más aparece es Ingeniería Estrella, específicamente para los proyectos Central Termoeléctrica Punta Catalina, Ecovías de Santiago, Corredor Duarte I y Corredor Duarte II. En el consorcio para Punta Catalina, además de Ingeniería Estrella, participa la firma italiana Tecnimont.

De las empresas dominicanas aparece en dos consorcios la Constructora Rizek & Asociados S.R.L (ing. Raúl Rizek), para los proyectos Carretera Cibao Sur y Boulevard Turístico del Este-BTE.

Para el Acueducto de la Línea Noroeste la Constructora Norberto Odebrecht se asoció con la firma Amina S.A. (Ing. Manuel Tillán), conformando consorcio con la también brasileña Andrade Gutiérrez, que actuaba en asociación con Hidráulica Agrícola y Civil CxA (Ing. Juan Martínez Medrano).

Para la Hidroeléctrica de Pinalito el consorcio fue conformado con la Constructora Polanco S.A. (Ing. Rafael Polanco), en tanto que para el proyecto Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste participaron Andrade Guetiérrez, y las dominicanas Proyectos e Inversiones Jomasami (Ing. José Miguel Ureña) e Hidráulica Agrícola y Civil CxA (Ing. Juan Martínez Medrano).

Para el proyecto Acueducto de Samaná/Hermanas Mirabal se conformó el Consorcio Bahía de Samaná, al que Odebrecht integró a la firma dominicana Servicios de Equipos e Ingeniería S.A. (Ing. Nelson Solís).

Asimismo, para la Autopista del Coral/Circunvalación de La Romana, trabajó con las firmas Hormigones Moya S.A. y Moya Supervisiones y Construcciones S.A. (Diego Hugo de Moya).

Odebrecht trabajó sola la carretera de Casabito y denominó el proyecto como “Contrato de Emergencia”, en tanto que para el proyecto Carretera Bávaro/Miches/Sabana de la Mar, el consorcio fue conformado por empresa Sinercon S.A. (Ing. Abraham Hazoury).

También como “Contrato de Emergencia” fue denominado el proyecto de construcción de la carrera El Río-Jarabacoa y en el caso del proyecto Circunvalación SPM y Carretera SPM/La Romana se hizo en asociación con la Constructora J.M. S.R.L (Ing. José Miguel Ureña).

Odebrecht es investigada en el país por supuestos pagos de sobornos a funcionarios para conseguir la adjudicación de algunas de estas obras. De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la compra de conciencia en la República Dominicana se habrían destinado más de 92 millones de dólares entre el 2001 y 2014.

El pasado miércoles la Procuraduría General allanó las oficinas de Odebrecht en Santo Domingo, después de interrogar a su principal ejecutivo, Marcelo Hofke, así como al empresario Ángel Rondón Rijo y varios exfuncionarios.