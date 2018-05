Humala afirma que sale de prisión sin ánimo de rencor ni venganza

LIMA.- El expresidente peruano Ollanta Humala, que abandonó el pasado lunes la prisión preventiva que cumplía desde hacía nueve meses tras una sentencia del Tribunal Constitucional, aseguró ayer que salió de la cárcel "sin ánimo de rencor ni venganza".



En su primera entrevista tras ser excarcelado, Humala declaró al programa dominical Cuarto Poder que la experiencia de permanecer en prisión fue dura y no se la desea a nadie.



El exmandatario indicó que actualmente no piensa en una nueva candidatura a la Presidencia en las elecciones de 2021 porque su principal prioridad es evaluar los daños que ha causado en su familia el encarcelamiento de él y de su esposa, Nadine Heredia.



Recordó que tuvo que celebrar en prisión los cumpleaños de dos de sus tres hijos, y que a uno de ellos le tocó visitar los sábados a su madre en una prisión y los domingos a su padre en otra.



"Nos han hecho un daño tremendo al meternos en prisión por sospechas", dijo Humala, investigado junto a su esposa por la Fiscalía por una presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2006 y 2011 ante aparentes donaciones no declaradas en su momento.



El expresidente reiteró que "no se puede criminalizar las sospechas" y sostuvo que la imputación fiscal se basa en declaraciones de exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, de las que dice que no están acompañadas por pruebas.



Recordó, además, que haber recibido aportaciones para la campaña no es delito pero que sí lo son los sobornos pagados por la empresa brasileña a funcionarios de expresidentes que le precedieron.



"Da la sensación de que a los que evaden la justicia se les premia y a los que la afrontamos se nos castiga", apostilló Humala, en referencia a los expresidentes Alejandro Toledo y Alan García, en cuyos mandatos también se adjudicaron grandes obras públicas a Odebrecht a cambio de supuestos sobornos millonarios.



El exmandatario negó nuevamente haber recibido donaciones de Odebrecht para la campaña de 2011, en la que ganó las elecciones, ni haber conversado con el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para recibir esos fondos.



Según declaró el exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata a fiscales peruanos, su compañía entregó tres millones de dólares a Humala en 2011 a petición del Partido de los Trabajadores de Brasil.



Humala y Heredia fueron encarcelados el 14 de julio de 2017 por orden del juez Richard Concepción, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, y a petición del fiscal contra el lavado de activos Germán Juárez, quien alegó un posible riesgo de fuga fuera del país de los dos investigados.



Sin embargo, el Tribunal Constitucional ordenó excarcelar al expresidente y a su esposa el 26 de abril de este año ante un hábeas corpus presentado por sus abogados en el que les dieron la razón al considerar que la prisión preventiva era una medida cautelar excesiva para este caso. EFE