Justicia venezolana confirma cargos a 11 directivos de Banesco arrestados

CARACAS.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmó ayer los cargos contra 11 directivos de Banesco arrestados "por la presunta comisión de captación, legitimación de capitales y asociación para delinquir".



"Tribunal 3ro de Control de Caracas privó de libertad a grupo directivo de Banesco por la presunta comisión de captación, legitimación de capitales y asociación para delinquir", informó el TSJ en su cuenta de Twitter.



A los nombres ya conocidos de Oscar Doval, presidente ejecutivo; Marco Ortega, consultor jurídico; Jesús Irauskin, vicepresidente; Teresa de Prisco Pascale, oficial de cumplimiento; Liz Sánchez de Rojas, director; se sumaron en otro mensaje del TSJ el de Carlos Lorenzo, Pedro Pernía, Cosme Betancourt, David Romero, Belinda Omaña y Carmen Lorenzo.



Este jueves el Gobierno venezolano anunció la intervención de Banesco ante la comisión de presuntos delitos financieros por los que ya arrestó a once directivos, una decisión que llevó hoy a tomar posesión a una nueva junta administradora designada por el Ejecutivo.



El presidente de Banesco Internacional, Juan Carlos Escotet, declaró hoy que la entidad está siendo "injustamente" intervenido y que la medida obedece a razones "políticas", y aseguró que el banco no presenta "quebranto financiero".



Poco después aseguró que la decisión gubernamental "no es un proceso de estatización" por lo que los accionistas siguen siendo los propietarios de la entidad financiera.EFE