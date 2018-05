Diputados del PRD afirman que votarán por las primarias abiertas

SANTO DOMINGO.- Los diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) reiteraron hoy su apoyo a las primarias abiertas y simultáneas en el marco del proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimiento Políticos, que será conocido este jueves por la Cámara de Diputados.



En rueda de prensa, el portavoz de los diputados del PRD, Radhamés González, señaló que esa organización "ha sido siempre coherente" y sus legisladores "han manifestado estar de acuerdo con las primarias abiertas y simultáneas organizadas y dirigidas por la Junta Central Electoral".



El apoyo a la iniciativa es, sin embargo, "sobre la base de que en la Ley Electoral se elimine el voto preferencia en el nivel de diputados y regidores", aclaró el diputado que, sin embargo, señaló que para hoy no están dadas las condiciones para conocer el tema debido a los trabajos de remodelación que se realizan en el hemiciclo.



Su colega y compañero de partido Rafael Frias también defendió la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimiento Políticos, que, según dijo, va más allá de las primarias abiertas y simultáneas.



"Parecería que la ley es solo primarias abiertas y simultáneas pero en esta ley se garantiza la inscripción en un solo partido y, por lo tanto, se prohíbe la doble afiliación de los ciudadanos", afirmó en la rueda de prensa.



Además, a través de esta iniciativa se "fortalecen los medios de revisión de cuentas de los partidos frente a sus afiliados, a la sociedad y a las autoridades competentes".



Igualmente, se reglamentan los periodos de precampaña y campaña electoral "con un régimen de consecuencia por incumplimiento", apuntó Arias en la rueda de prensa.



Los diputados conocerá hoy el debatido proyecto una semana después de recibirlo de la Cámara del Senado, donde la pieza fue aprobada en segunda lectura el pasado 18 de abril.



El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, ha señalado que dará al proyecto el mismo tratamiento que reciben las iniciativas legislativas procedentes del Senado.



Varios diputados han adelantado que el proyecto será enviado a comisión, mientras que los del Partido Revolucionario Moderno (PRM) afirman que no será aprobado.



El diputado José Luis Cosme, de la corriente del expresidente Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), adelantó ayer a la prensa que ese sector propondrá una modificación al tema de las primarias abiertas y simultáneas.



Fernández sostiene que las primarias abiertas y simultáneas violan la Constitución del país y cercenan el espacio democrático de los partidos políticos, una posición que respaldan 34 de los 106 diputados del PLD, por lo que la aprobación de la iniciativa en la Cámara Baja, con una matrícula de 190, aún no es muy segura. EFE