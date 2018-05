CIDH abre periodo sesiones en Santo Domingo con México y Venezuela en agenda

SANTO DOMINGO.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inauguró hoy su 168 periodo de sesiones en Santo Domingo, cuya agenda incluye audiencias públicas sobre Argentina, Bahamas, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.



Al inaugurar la cita, la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, explicó que durante las audiencias, que tendrán lugar del 7 al 11 de mayo, se recibirá información y se discutirá temas relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores; violencia, amenazas y otros obstáculos al trabajo de las personas defensoras de derechos humanos.



Asimismo, violencia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva, impacto de las políticas de drogas sobre las mujeres, independencia judicial y el rol del Ministerio Público en la lucha contra la impunidad, desapariciones forzadas, derechos ambientales en el contexto de industrias extractivas y violencia contra afrodescendientes, pueblos indígenas y personas LGBTI.



La agenda incluye también temas sobre personas privadas de libertad, discapacitados, desalojos forzados, justicia transicional, procesos electorales, libertad de expresión y de religión, justicia militar y movilidad humana.



"La Comisión cree firmemente que todos estos temas deben ser enfrentados de manera diligente y seria, con todos los mecanismos disponibles en el sistema interamericano para la sociedad civil, Estados y víctimas", señaló la jamaicana May Macaulay en el acto al que asistieron, entre otros, la ministra de la Mujer dominicana, Janet Camilo; y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.



La comisionada reconoció que en todos los países de la región "hay problemas y desafíos de derechos humanos en todos los países de las Américas, y la República Dominicana no es una excepción", pero aclaró, que en esta ocasión no se discutirá ni decidirá casos o asuntos respecto al país anfitrión.



Las audiencias públicas "ofrecen el foro para una rica interacción entre todas las partes interesadas en discutir la situación de derechos humanos de la región y hallar soluciones", apuntó.



La comisionada de la CIDH destacó el papel de este organismo en casi seis décadas de trabajo, en las que "ha jugado un rol fundamental en promover reformas constitucionales, legales y de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, así como en la incorporación de estándares de derechos humanos en las sentencias de tribunales nacionales, conforme a compromisos interamericanos".



Sus recomendaciones, dijo, han llevado a Estados miembros a dejar sin efecto leyes, políticas y prácticas discriminatorias, a proporcionar reparaciones comprensivas a las víctimas, a prevenir la repetición de violaciones de derechos humanos y a fortalecer la protección de tales derechos.



"Los informes de la Comisión han ayudado a la OEA a adoptar acciones colectivas y estructurales para proteger derechos y libertades fundamentales en los Estados miembros", añadió.



Las audiencias públicas iniciarán el lunes con un debate sobre la situación de derechos económicos, sociales y culturales en México y concluirán el viernes con un análisis de la situación de derechos humanos de los venezolanos en el contexto de la migración en América, de acuerdo con el calendario dado a conocer por la CIDH.EFE