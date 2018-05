Medina dice que quieren desacreditar relaciones con China antes de nacer

SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina afirmó hoy que a República Dominicana no llegará dinero por romper relaciones con Taiwán y señaló que lo único que han pedido a China tras el establecimiento de relaciones diplomáticas es recibir a los estudiantes dominicanos que están en condición de becarios en Taiwán.



"He escuchado que nosotros hicimos esas relaciones porque China asumió un compromiso de entregarnos 3.000 millones de dólares", dijo el mandatario, "pero la verdad es que esas relaciones se han establecido sin ningún tipo de compromiso. No hay más", señaló durante un acto de entrega de dos centros hospitalarios en Puerto Plata.



En este sentido, destacó que "lo único que le pedimos a China es que recibiera a los estudiantes dominicanos en Taiwán en condición de becados y les reconociera las calificaciones de las materias que ya hubieran aprobado".



"Se está diciendo que vendrá dinero, no. Creo que quieren desacreditar las relaciones antes de nacer. Desde luego, cuando dos países establecen relaciones diplomáticas lo hacen sobre el principio de la cooperación entre los dos", señaló.



"Tenemos la esperanza de tener un proceso amplio de cooperación con el gobierno chino que pueda ser beneficioso tanto para China, como dijo el presidente Xi Jinping en una carta que nos envió anoche, como para República Dominicana", añadió.



Medina consideró que "un país que se respete puede ser más pequeño y más pobre que uno grande, pero sus relaciones tienen que ser de igual a igual, y ese fue el tipo de relaciones que negociamos con China, unas relaciones de respeto, de cooperación, en igualdad de condiciones".



El presidente dominicano indicó que "el país estaba en un dilema, o tenía relaciones diplomáticas con Taiwán o con China", y "nosotros hemos querido estar del lado de la historia. No era posible que la República Dominicana siguiera sin tener relaciones con la segunda economía del mundo, que es China".



"Con Taiwán tuvimos relaciones de cooperación que agradecemos infinitamente, pero llegó el momento de cambiar de rumbo", afirmó.



En una rueda de prensa ayer en Pekín, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, y su homólogo dominicano, Miguel Vargas, comunicaron que República Dominicana ha decidido poner fin a unos lazos con Taiwán que mantenía desde hace más de 75 años para establecerlos con China.



Por su parte, el ministro de Exteriores taiwanés, Joseph Wu, dio de forma simultánea una rueda de prensa ayer en Taipei en la que anunció el fin de los lazos con el país caribeño "para preservar la soberanía y la dignidad nacional" y la suspensión inmediata de todos los proyectos de cooperación y ayuda



Joseph Wu anunció que República Dominicana ha roto las relaciones diplomáticas con Taiwán debido a los incentivos financieros de Pekín y advirtió de los peligros de los "préstamos trampa" que concede China a los países en desarrollo.EFE