Taiwán no cederá ante presiones chinas tras ruptura de República Dominicana

TAIPEI.- La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, afirmó hoy, en un acto militar, que Taiwán no cederá "ante la presión de Pekín", tras la ruptura de lazos diplomáticos con República Dominicana.



En ese sentido, la Oficina Presidencial de Taiwán instó hoy a China a "detener de inmediato" todas las acciones que afectan negativamente a las relaciones mutuas y a la paz y estabilidad de la región.



Taiwán acusó a China de dañar "la paz y estabilidad" de la región, en un momento en que, incluso en la península de Corea, se busca la paz y la estabilidad mediante el diálogo y la reconciliación, se indica en un comunicado de la oficina.



China está incrementando su intimidación militar y manipulando su política de "una sola China" para obligar a la isla a aceptarla, y sus acciones "han aumentado las tensiones en el estrecho de Taiwán", dijo la oficina, algo que en su opinión "no es lo que debe hacer una parte interesada responsable".



Taiwán "lamenta profundamente" la decisión de República Dominicana de cambiar los lazos a favor de la República Popular China, pero no cederá ante la amenaza o la presión china.



"El Gobierno no cederá ante la presión de Pekín, sino que hará todo lo posible por salvaguardar los intereses de la nación, defender la soberanía y la dignidad de la República de China (Taiwán) y trabajar con amigos en la comunidad internacional para garantizar la paz y la estabilidad regional", se afirma en la nota.



Parlamentarios opositores y expertos en Taiwán señalaron que la presión diplomática china continuará hasta que la presidenta isleña no acepte el "Consenso de 1992", que básicamente significa aceptar que la isla es parte de China.



"No es de esperar que China deje de arrebatar aliados a Taiwán hasta que no haya una señal de cambio en la postura de la presidenta", dijo a Efe la profesora del Instituto de América Latina en la Universidad Tamkang, Elisa Wang.



Sin embargo, otros analistas en la isla consideran que China no lanzará una campaña para quitarle muchos de los 19 aliados diplomáticos a Taiwán, pero que sí puede que vaya a por Paraguay u otro aliado de mayor importancia económica o estratégica.



En las últimas semanas, Taiwán entregó ayudas a República Dominicana por valor de 35 millones de dólares y dos helicópteros, 90 camiones militares y 100 motocicletas, con la esperanza de consolidar los lazos, recordó hoy el diario isleño Jingji Ribao.



Con esta ruptura, Taiwán se queda con sólo 19 aliados diplomáticos, diez de ellos en Latinoamérica y el Caribe, que sigue siendo la zona con mayor apoyo diplomático a la isla. EFE