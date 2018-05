Taiwán también anuncia rompimiento de sus lazos diplomáticos con la R.Dominicana

TAIPEI.- Taiwán rompió hoy los lazos diplomáticos con República Dominicana, tras anunciar el país caribeño en Pekín el establecimiento de relaciones con China y el cese de las que mantenía con Taiwán.



El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, anunció hoy, en rueda de prensa, la ruptura de los lazos "para preservar la soberanía y la dignidad nacional" y la suspensión inmediata de todos los proyectos de cooperación y ayuda.



"El Gobierno decidió, con efecto inmediato, interrumpir las relaciones diplomáticas con la República Dominicana, el cese total de la cooperación bilateral y el programa de asistencia y de grupos técnicos, y evacuar al personal de la embajada", dijo Wu.



El diplomático taiwanés culpó a China de la ruptura, por su oferta de "incentivos financieros" y promesas de inversiones y ayuda al país caribeño, destinadas a desencadenar la ruptura de lazos con Taiwán.



El diplomático isleño advirtió a China de que sus promesas de enormes cantidades de "ayuda financiera y otras iniciativas diplomáticas para arrebatar aliados diplomáticos" a Taiwán, así como el brutal cerco a "la participación internacional en Taiwán, "aliena las relaciones" mutuas y hiere "el sentimiento" de los taiwaneses.



Taiwán también advirtió a la comunidad internacional de que China no cumple sus promesas con los países con quienes establece lazos diplomáticos, y puso los ejemplos de Costa Rica y de Santo Tomé y Príncipe.



Además, "Estados Unidos ha señalado recientemente que Pekín, mediante el fomento de contratos no transparentes, prácticas de préstamos abusivos, así como el soborno, atrapa en el lodazal de la deuda a los países receptores y socava su soberanía", agregó Wu.



Taiwán "no cederá ante la presión de Pekín", dijo el ministro taiwanés, quien prometió luchar por salvaguardar "la dignidad e intereses nacionales".



Con respecto a los lazos diplomáticos de Taiwán con Haití y la Santa Sede, Wu dijo que "no hay señales de crisis a corto plazo" y explicó que la firma del acuerdo en negociación entre China y el Vaticano sobre el nombramiento de obispos no significa necesariamente la ruptura de lazos.



En este sentido, recordó que China sigue reprimiendo la libertad religiosa y que ha hecho desaparecer de internet la palabra "Biblia".



En República Dominicana, el anuncio de la ruptura lo hizo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, desde el Palacio Nacional de la Presidencia.



Éste dijo que el Gobierno dominicano reconoce una sola China, la República Popular, y como tal reconoce que Taiwán es parte de ese país.



Con esta ruptura, Taiwán se queda con sólo 19 aliados diplomáticos, diez de ellos en Latinoamérica y el Caribe, que sigue siendo la zona con mayor apoyo diplomático a la isla. EFE