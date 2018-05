Adocco afirma primarias abiertas garantizan mayor participación de electores

SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) considera que el sistema de primarias abiertas y simultáneas de los partidos para elegir a sus candidatos a cargos electivos preserva la democracia interna y garantiza mayor participación de los electores.



Mediante un comunicado de prensa, el presidente de Adocco, Julio César de la Rosa Tiburcio, indicó que la falta de árbitros válidos en los procesos internos de los partidos siempre ha terminado con traumas, lo que, a su entender, afecta tanto la democracia interna como la vida nacional.



Tiburcio opinó que una forma idónea de evitar traumas en los partidos políticos es permitir que sea la Junta Central Electoral (JCE) que asuma el tema sobre la administración de los procesos internos de las entidades políticas, en torno a la escogencia de sus candidatos a cargos electivos.



Expresó que el aspecto de primarias abiertas y simultáneas ha sido la queja tradicional de la oposición, porque sospecha que el partido de gobierno incidiría en las decisiones de los demás formaciones.



En este sentido, aclaró que es difícil que eso ocurra, debido a que de celebrarse con ese criterio cada partido se ocuparía de su proceso interno y no habría posibilidad de que uno incida en el otro.



En torno al costo de las primarias, que tendrían lugar el 17 de noviembre del próximo 2019, calificó de exagerado que la JCE haya dicho que en ese proceso se gastarían 5,000 millones de pesos, si el mismo se montaría con la misma logística que se usaría un año más tarde en las elecciones generales.



Sostuvo que "la preservación de la democracia no tiene precio, lo que se tenga que gastar en ese proceso es aceptable y si la Cámara Baja aprueba el proyecto de Ley de Partidos con primarias abiertas, no queda otro camino que montar el proceso como lo establece la ley".



Tiburcio recordó que en las vistas públicas de la comisión bicameral que estudia la pieza, la posición de Adocco como institución fue de primarias abiertas y simultáneas.EFE