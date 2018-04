Capriles pide a oposición debate urgente para sacar a Venezuela de la crisis

SANTO DOMINGO.- El dos veces candidato a las presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, pidió ayer a los partidos opositores un "debate urgente" para discutir una política que permita sacar al país caribeño de la que calificó como "la peor crisis" de su historia.



"Reitero la urgente e imperiosa necesidad de que en unidad se revise y se discuta cuál es la política, cuál es el camino para darle respuesta a los venezolanos sobre la peor crisis de nuestra historia", sostuvo Capriles en un artículo en su blog.



"El caudillismo le ha hecho mucho daño a nuestro país pero pareciera que no hay forma de que en colectivo puedan tomarse decisiones", lamentó el integrante del partido Primero Justicia (PJ) sobre unas bancadas que, añadió, "no pueden permanecer inmóviles" ante la actual situación por la que pasa Venezuela.



Para el exgobernador del estado Mirada (centro-norte) "la política no puede (...) hacer nada y simplemente dejar pasar el 20 de mayo", en alusión a los comicios para la jefatura de Estado convocados para ese día.



"Hay que debatir y acordar ya, oyendo siempre al pueblo que sufre", sostuvo en el texto ya que, argumentó "se trata realmente de buscar una solución, máxime cuando hemos luchado tanto".



Aseguró que desde la oposición "estamos todavía a tiempo" para con la base de un "debate urgente y desprendido (...) dar una respuesta a la altura del momento histórico que vivimos".



Para los comicios de mayo la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de la que forma parte PJ, decidió hace meses abstenerse ya que considera que la convocatoria no cuenta con las condiciones para que sean justos y transparentes, afirmaciones compartidas por varios gobiernos de la zona y EE.UU, entre otros.



Sin embargo el candidato Henri Falcón no acató esta decisión y es uno de los cinco aspirantes, junto con el actual presidente, Nicolás Maduro, el expastor evangélico Javier Bertucci, el empresario Luis Alejandro Ratti y el ingeniero Reinaldo Quijada, para unos comicios cuestionados.