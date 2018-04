Un muerto y varios heridos deja ataque con gas a dos senadores haitianos

PUERTO PRÍNCIPE.- Una persona murió y varias resultaron heridas ayer cuando fueron lanzados gases lacrimógenos contra los participantes en una conferencia con la comunidad que encabezaban dos senadores haitianos en Cabo Haitiano (norte, la segunda ciudad del país), según informó la Policía.



El presidente del país, Jovenel Moise, deploró los "graves incidentes" ocurridos horas antes, y dijo aprovechar la oportunidad para expresar sus condolencias a las víctimas y familiares de los heridos, así como a los deudos del fallecido, aún no identificados por las autoridades.



Los hechos ocurrieron en el Club Café Trío, de Cabo Haitiano, durante el encuentro que sostenían con sectores locales el senador oficialista Jacques Sauveur Jean, y su homólogo de la oposición, Youri Latortue, sobre el tema de la supuesta corrupción de los fondos del programa Petrocaribe que se debate en el país.



"Eso fue un acto criminal y era responsabilidad de la Policía asegurar el entorno del lugar. Los policías son los primeros responsables por dejar que alguien lanzara gases en una conferencia llena de personas. Hay un muerto y varios heridos", dijo a la prensa el senador Latortue.



Aseguró que hay "personas muy poderosas" que no quieren que se hable sobre la corrupción "y especialmente de cómo gastan los fondos de Petrocaribe. Es una vergüenza y no nos vamos a callar", agregó.



La Policía dijo que aún no ha identificado quién o quiénes perpetraron el ataque, aunque Latortue señaló que los gases de ese tipo son utilizados por los agentes.



El Senado haitiano publicó el año pasado un informe sobre la presunta corrupción entorno a los fondos resultantes del acuerdo de Petrocaribe, por el que Venezuela suministra petróleo a varios países de la región en condiciones blandas.



Esas indagatorias vinculan al actual jefe de Estado con algunos contratos bajo investigación, originados antes de que Moise fuera presidente.



Una gran parte de la población del país ha hecho saber su enfado contra la administraciones de los expresidentes Michel Martelly y Laurent Lamonthe, a quienes señalaban como los mayores responsables de la supuesta corrupción alrededor de Petrocaribe. EFE