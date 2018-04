La Cumbre Hambre Cero comienza en Ecuador con 9 expresidentes iberoamericanos

QUITO.- La III Cumbre Hambre Cero comenzó hoy en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, al sur de Quito, con la participación de nueve expresidentes iberoamericanos y el objetivo de conseguir un cambio en las políticas internacionales que pongan fin al hambre por medio de una redistribución económica.



"El mundo tiene tres problemas fundamentales: el primero es el calentamiento global, el segundo la concentración de la riqueza y la corrupción, y finalmente, el tercero, el hambre", dijo Paul Carrasco, el prefecto de la provincia Azuay, de la que Cuenca es su capital.



El objetivo de este evento, agregó el político en una rueda de prensa poco antes de que el presidente Lenín Moreno inaugure formalmente el evento, es "ponernos de acuerdo, diseñar propuestas concretas y entregarle a las Naciones Unidas".



"Decirle a los presidentes y Estados nacionales que esto no puede quedarse en el papel", insistió.



Y aseguró que el hambre "no se debe a la escasez de producción de alimentos", sino a que "la sociedad mundial no ha logrado desarrollar procesos de equidad y justicia social, pero sobre todo de inclusión".



El encuentro, organizado por la Presidencia de Ecuador, el Consorcio de Gobiernos Provinciales y la Organización de Regiones Unidas (ORU Fogar), vinculada a la ONU, es el tercero en su tipo tras el de Dakar (2014) y Medellín (2016).



Un total de 117 expertos de 35 países analizarán en la cita de Cuenca asuntos relacionados con los sistemas productivos territoriales, el consumo y la nutrición, la gobernanza y la soberanía alimentaria, entre otros.



Carrasco dijo a Efe que pretenden presentar en las Naciones Unidas las conclusiones de la cita, en la que hoy hablarán los expresidentes Oscar Arias (Costa Rica), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Felipe Calderón (México) y César Gaviria (Colombia).



Mañana, sábado, lo harán los también exmandatarios Laura Chinchilla (Costa Rica), Eduardo Frei (Chile), Eduardo Duhalde (Argentina), Hipólito Mejía (República Dominicana) y Rosalía Arteaga (Ecuador). EFE