Botello insiste en que primarias abiertas serían impuestas con “hombre del maletín”

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El diputado del Partido Reformista por La Romana, Pedro Botello, insistió hoy en que en los pasillos del Congreso Nacional anda rondando el “hombre del maletín”, tratando de comprar a legisladores para completar los votos necesarios para imponer la Ley de Partidos con el modelo de primarias abiertas.

De acuerdo con el vicevocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el denominado “hombre del maletín” aparece cuando resurge un tema importante en el Congreso, ofreciendo prebendas a los congresistas.

Puso como ejemplo que cuando en el Congreso se reactiva el tema de la posible modificación de la Ley 87-01 sobre de Seguridad Social, las ARS tienen su “hombre del maletín” para proteger sus jugosas ganancias.

Botello no ofreció mayores detalles que permitan identificar al supuesto “hombre del maletín”, pero dijo que se pone a disposición de la Procuraduría General para responder y aportar las pruebas sobre quiénes son los que acuden al Congreso con prebendas.

“Y si me llevan a la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados yo le digo los nombres, si ellos no lo saben; en un espacio donde a mí se me garantice la integridad física, yo estoy sentado en una terraza solo y quién me garantiza a mí que no me vengan a dar cuatro tiros”, comentó Botello.

Explicó que el “hombre del maletín” no es solo el que acude a sobornar con dinero, sino también el que ofrece obras del Estado o un decreto con un nombramiento.

Al ser entrevistado por vía telefónica en el programa La Súper 7 en la Mañana, de La Súper 7 (107.7 FM), el diputado por La Romana dijo que a legisladores que se oponen al método de las primarias abiertas los reunirán en un “lujoso hotel” este fin de semana, para convencerlos y así “imponerle a Leonel Fernández y su grupito”, lo que quiere el otro grupo del PLD (se refiere a la tendencia del presidente Danilo Medina).

Sostuvo que él acata la línea de su partido, en el sentido de que sean los partidos políticos que organicen sus propias elecciones internas.

Asimismo, Botello reitera que una parte de los diputados que siguen al expresidente Hipólito Mejía podrían apoyar las primarias abiertas, y advierte que continuará denunciando las malas prácticas dentro del Congreso.