De ganar en el 2020, Guillermo Moreno enjuiciaría por corrupción a Leonel y Danilo

SANTO DOMINGO (R.Dominicana).- El presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, garantizó hoy que en un posible gobierno suyo, todo el que haya depredado bienes públicos, incluyendo al presidente Danilo Medina y al exgobernante Leonel Fernández, tendrían que responder ante la Justicia.

“No tenga la menor duda de que para un gobierno de Alianza País no hay nadie por encima de la ley, todo el que haya depredado bienes públicos, sea un expresidente de la República, sea, incluso, un presidente en funciones, funcionario, un ministro, un legislador, tiene que responder”, enfatizó Moreno al ser entrevistado en el programa La Súper 7 en la Mañana, de La Súper 7 (107.07 FM).

Dijo que la condición de ser o haber sido electo por la población no le da inmunidad ni le coloca por encima de la ley a ningún ciudadano.

“Por tanto, ellos tendrán que rendir cuentas”, planteó tras ser preguntado sobre si en un gobierno suyo sentaría en el banquillo de los acusados a Medina y a Fernández, de encontrar que cometieron algún acto de corrupción.

Recordó que el 23 de agosto del 2017, él interpuso ante la Procuraduría General de la República una “denuncia penal” contra el presidente Danilo Medina, mediante la cual ha solicitado la ampliación de la investigación en torno a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Aclaró, no obstante, que no le correspondería al presidente de la República, en el eventual caso de que él obtenga el poder en las elecciones del 2020, determinar a quién somete a la Justicia o no, sino que es una facultad del Ministerio Público.

De igual modo, recordó que hizo lo mismo con el expresidente Fernández, cuando “descubrió” que la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode), residente por el antiguo mandatario, era un “parapeto” para lavado de activos fruto de la corrupción, por lo que sometió una denuncia ante la Fiscalía del Distrito Nacional en el 2013.

Aseguró que en aquella ocasión, la fiscal Yeni Berenice Reynoso desestimó la denuncia “de manera irresponsable”, argumentando que no existían leyes que castigaran las situaciones puestas en conocimiento suyo.

“Ella tendrá que responder ante la historia de este país”, afirmó, refiriéndose a la fiscal de la capital, para destacar que él le presentó a la representante del Ministerio Público, decenas de cheques de un millón pesos donados a Funglode por constructores de obras del Estado administrado por Fernández.

Reiteró que esos recursos eran depositados en una cuenta de un asistente de Diandino Peña, quien era ministro de Obras Públicas, que supuestamente luego hacia un cheque a nombre de Funglode.

“Así se construyó ese cuerpo del delito, que algún día tendrá que ser recuperado por este pueblo, porque esa Funglode, que tiene hoy un valor de más de mil millones de pesos, esa funglode se construyó con comisiones fruto de la corrupción, nosotros tenemos memoria y no renunciamos a nuestros principios”, enfatizó el presidente de Alianza País.

Criticó que la fiscal del Distrito Nacional no moviera un dedo para investigar algunos de los cheques presentados.

“Es decir, que nosotros tenemos ya precedentes muy claros, de que no nos tiembla el pulso ni nos falta carácter para enfrentar a un expresidente o a alguien que haya tenido una función pública, si metió la mano, si robó”, dijo Moreno.

Aclaró que su postura frente a los casos de Medina y Fernández no es personal, sino que está pidiéndole cuenta a alguien que tenía una función pública.