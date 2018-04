Detienen por lavado a exjefe de seguridad de Hugo Chávez que tendría inversiones en Punta Cana

MADRID.- La Policía española detuvo hoy en Madrid a los que fueran jefe de seguridad y enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén, en cumplimiento de una orden de detención cursada por Venezuela para ser extraditados a ese país.



Así lo dijeron a Efe fuentes jurídicas, que no pudieron precisar los delitos por los que Venezuela cursó esa orden.

De acuerdo con una publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, tras analizar documentos de los denominados “Panamá papers”, Velásquez Figueroa se habría establecido en Punta Cana, al este de la República Dominicana, convirtiendo este turístico lugar en su “centro de operaciones”.



Los arrestos los ha solicitado el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu.



El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó de esta detención a través de Twitter el pasado 10 de abril, y dijo que se debía al caso de los llamados "papeles de Panamá" pero, finalmente, los arrestos no se han producido hasta hoy.



Tanto Guillén como Velásquez Figueroa, que son marido y mujer, están señalados en la investigación de los "papeles de Panamá" por supuestamente haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para "blindar" una fortuna no declarada.



Esta misma investigación ubica a ambos como personas muy cercanas al ex jefe del Estado y, en concreto, a Guillen como enfermera de Chávez y extesorera de la nación y a su esposo como jefe de seguridad del fallecido mandatario.



En otro mensaje, Saab recordó que en 2016 la Fiscalía venezolana llevó a cabo registros en las propiedades de la familia Velásquez Figueroa y que en ese momento "se les detectó innumerables técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito que los obliga a comparecer ante las autoridades competentes de Venezuela".



Ese mismo año, días después de que se publicaran los "papeles de Panamá", la Fiscalía de Venezuela informó de la imputación contra Velásquez y su hermano Josmel, quien está privado de libertad, por la presunta comisión de delitos de lavado de dinero relacionados con la misma investigación.