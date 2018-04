WhatsApp fijará los 16 años como edad mínima para su servicio de mensajería

DUBLÍN.- WhatsApp, propiedad de la red social Facebook, confirmó hoy que elevará desde los 13 hasta los 16 años la edad mínima para registrarse en Europa como usuario de su popular servicio de mensajería online.



La nueva aplicación estará lista el próximo mes y será desarrollada por WhatsApp Ireland Ltd, una nueva entidad creada para operar desde Dublín, donde también está la sede de operaciones europeas de Facebook.



"El mes que viene, la Unión Europea (UE) actualizará sus leyes de privacidad para requerir una mayor transparencia sobre el uso de la información de las personas. Hemos actualizado nuestras Condiciones del Servicio y Política de Privacidad donde la ley conocida como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) tendrá efecto", explicó WhatsApp en su blog.



A partir de entonces, cada vez que un usuario intente instalar la aplicación deberá confirmar que tiene, al menos, 16 años, si bien la compañía no ha dado más detalles sobre cómo prevé verificar la información.



"Con esta actualización no estamos solicitando nuevos permisos para recopilar información personal. Nuestro objetivo es simplemente explicar cómo usamos y protegemos la información limitada que tenemos sobre ti", señaló WhatsApp, que tiene más de 1.500 millones de usuarios, según datos del pasado enero.



La empresa, creada en 2009, reiteró: "No estamos compartiendo información de tu cuenta para mejorar tu experiencia con el producto" o "la publicidad en Facebook", una de las principales preocupaciones de los legisladores comunitarios.



El anuncio de WhatsApp se produce semanas después del escándalo de la filtración de datos de Facebook a la compañía británica Cambridge Analytica para influir supuestamente en escenarios como las últimas elecciones en Estados Unidos o en el referéndum sobre la salida del Reino Unido de la UE.



Para cumplir con las normas del RGPD, Facebook también está introduciendo cambios en su política de seguridad y privacidad, pero los menores de edades comprendidas entre 13 y 15 años podrán seguir usando la red social, si presentan un permiso de los progenitores o de un adulto designado. EFE