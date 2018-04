Tejada Holguín defiende Ley de partidos con modelo de primarias abiertas

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El director de Información, Análisis y Programación Estratégica (Diape) de la Presidencia, Ramón Tejada Holguín, lamentó hoy que quienes se oponen a las primarias abiertas y simultáneas vendan la idea de que los votantes tendrían el derecho a votar por candidatos de diferentes partidos, cuando no es así.

Tejada Holguín explicó que se llama “primarias abiertas” porque serán realizadas con el padrón general de la Junta Central Electoral (JCE), pero insistió en que “la persona solo puede votar en un solo partido por los candidatos de ese partido”.

Tras calificar de “falacia” la versión de que con el método de las primarias abiertas y simultáneas, sectores influirían en más de una organización, el director de la Diape asegura que le corresponde a la JCE organizar las votaciones internas porque es el organismo que tiene los mecanismos para ello.

Conforme con la explicación de Tejada Holguín, cuando la persona acuda a votar quedará registrada en el sistema de la JCE como que ya ejerció el voto por los candidatos del partido de su preferencia, porque el organismo comicial tiene el padrón automatizado y nadie puede sufragar más de una vez.

“Y el otro aspecto, que es el otro elemento que quiero quitar, es decir que debilita la capacidad del partido de elegir sus candidaturas, eso es falso… las candidaturas van a seguir eligiéndolas por los militantes reales y efectivos del partido, lo que usted va a presentar es una opción a la ciudadanía que es un poco más amplia, que sería a los simpatizantes”, indicó Tejada Holguín.

Al comparecer como invitado en el programa La Súper 7 en la Mañana, de La Súper (107.7 FM), el director de la Diape rechazó que para organizar las primarias abiertas y simultáneas conlleve una inversión similar a la de las elecciones generales, como afirmara el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán.

A juicio de Tejada Holguín, las primarias abiertas fortalecerán a los partidos políticos y les permitirá ampliar sus bases o militancia luego de realizado el proceso, así como reducir el transfuguismo.

Asimismo, niega que el partido que esté en el poder pueda influir en las personas a través de los programas sociales del Gobierno. “No solamente no es así, sino que yo hice una encuesta en el año 2012 y la encuesta me reveló que la mayoría de los que recibían Solidaridad (subsidio) no votan por el Gobierno, hay una parte que no vota, hay una parte que vota y una parte que vota por otro partido”, dijo.

Danilo mantiene 60% preferencia

Entrevistado sobre si la popularidad del presidente Danilo Medina se ha visto afectada por los últimos escándalos de corrupción en diferentes estamentos de la administración pública, el director de la Diape dijo que no se ha preguntado a los ciudadanos si esto afecta o no la figura del mandatario, pero dejó claro que las últimas mediciones otorgan un porcentaje de 63% de aceptación.

Recordó que en su primer período Medina gozaba de una aceptación de entre un 80% y 85%, y que desde hace un tiempo se mantiene entre 60% y 64%.

Tejada Holguíon aseguró que casos de corrupción como el de la OMSA se ha manejado con criterio y apegado a la ley, y que las investigaciones continúan por parte del Ministerio Público.