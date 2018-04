Lula pudo huir del país antes de ir preso y tener asilo en embajada

RÍO DE JANEIRO.- El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pudo huir del país antes de ir preso, según sus propias declaraciones hechas en un video que fue grabado antes de su encarcelamiento y que fue divulgado ayer a través de sus redes sociales.



"Pude haber huido. Estuve en la frontera entre Paraguay y Brasil, estuve en Foz do Iguazú, vecino de Uruguay y de Argentina. Yo podría haber salido, podría haber ido a una embajada", afirmó Lula en la grabación



El video de Lula fue grabado el 7 de abril en el Sindicato de los Metalúrgicos, en el municipio de Sao Bernardo do Campo zona metropolitana de Sao Paulo, poco antes de que el exmandatario, quien estaba acompañado por miles de militantes, se pusiera a disposición de los agentes de la Policía Federal, casi 48 horas después de que el juez Sergio Moro ordenara su detención.



El expresidente (2003-2010) cumple una condena de 12 años por corrupción y lavado de dinero en una cárcel de la sede de la Policía Federal en Curitiba, por un caso relacionado con las investigaciones de la operación "Lava Jato", el mayor escándalo de corrupción del Brasil.



Lula, el líder más carismático de Brasil, está preso acusado de recibir un apartamento en la playa a cambio de beneficiar a la constructora OAS con contratos de Petrobras.



En el video, Lula explicó por qué tomó la decisión de cumplir la orden de detención.



"No tengo miedo de las denuncias contra mí, porque yo soy inocente, y no sé si mis acusadores lo son", dijo.



"No quise huir, porque quien es inocente no corre, se enfrenta, por eso voy a Curitiba", puntualizó. EFE