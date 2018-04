Presidente de Indotel dice no hay fecha ni acuerdo para migrar a TV digital

SANTO DOMINGO.- El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Luis Henry Molina, explicó ayer que en el país no hay fecha establecida, ni acuerdo entre las prestadoras de servicios y el ente regulador para que se produzca la migración de la televisión análoga a la digital.



Molina precisó que para llevar a cabo ese proceso se requiere una gran cantidad de recursos, aunque precisó que el componente más importante es que todos los agentes que intervienen en el sector logren consensuar esa meta.



En una entrevista en el programa D'Agenda, que se transmite los domingos por Telesistema, el funcionario explicó que es muy costoso llevar el dispositivo que debe tener cada casa para que se pueda conectar a la televisión digital, e igualmente se necesita invertir muchos recursos para la readecuación de los canales.



Agregó que uno de los pocos países de América Latina que ha podido hacer la migración de análogo a digital es México.



"Más que todo no está el consenso entre el sector público y privado de cuándo debe suceder esto", señaló.



Por otra parte, Molina favoreció que en el mercado de las telecomunicaciones se produzca menos regulaciones, pero mayor cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes.



El funcionario se expresó en esos términos cuando fue cuestionado respecto al proyecto de ley que fue aprobado en el Senado y que cursa en la Cámara de Diputados, que busca que las telefónicas transfieran por un espacio de hasta seis meses los servicios contratados por un usuario y no consumido.



No obstante, reconoció el derecho que tiene el Congreso Nacional de legislar en esa y otras materias que resulte de interés nacional.



"En la medida en que tengamos mayor cumplimientos y más regulaciones, es decir, menos es más en ese sentido, eso sería muy favorable para la sociedad dominicana, y para el crecimiento de las telecomunicaciones, y por consiguiente eso tendría un beneficio directo sobre los, y las, ciudadanas", precisó.



En otro orden, dijo que el mundo no está preparado para gestionar el internet.



"Estamos preparados para gestionar una banda, estamos preparados para gestionar una frecuencia, pero el mundo no está preparado para gestionar el internet", subrayó el funcionario.EFE