Juez reconoce al Estado titularidad de parcela 40 en Bahía de las Águilas

SANTO DOMINGO.- El juez del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original de Barahona, Juan Domingo Méndez Quezada, anuló 200 deslindes fraudulentos y reconoció los derechos del Estado dominicano en la parcela 40 del Distrito Catastral 3 del municipio de Enriquillo, informó hoy la Procuraduría General de la República.



Esta parcela, con la cual se recuperan 4,530.6 tareas en Bahía de las Águilas, es la de mayor extensión de playa y vocación turística.



Las conclusiones presentadas por la abogada Eudalice Ruiz Peña en cuanto al fondo fueron rechazadas por lo que el tribunal dispuso la anulación de los trabajos de deslinde, subdivisión y transferencia presentados por el agrimensor Orlando Lorenzo Gómez con relación a varias designaciones catastrales en la provincia Pedernales, de acuerdo con el comunicado de la Procuraduría General.



Dicha decisión fue tomada por ser violatorias a la Ley 108-05, Principios II y IV, artículos 90, 91 y 92 al no tener derechos registrados y además por constituir una violación a la Resolución No. 355, artículo 13 del Reglamento General de Mensuras Catastrales, así como al artículo 46 letra C de la Resolución 628 de dicho reglamento, agregó.



Lourdes Altagracia Contreras Alcántara y Virgilio Ezequiel Vargas Almonte, quienes solicitaron deslindar con un título fraudulento alegando haberlo adquirido del Estado, fueron condenados al pago de las costas civiles a favor de los abogados particulares del Estado dominicano.



El juez acogió en cuanto a la forma y al fondo las conclusiones presentadas por el Ministerio Público y las demás instituciones gubernamentales que representan al Estado, quienes solicitaron anular los trabajos de deslinde y subdivisión realizados por el referido agrimensor.



En este proceso el Estado está representado por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, a través del abogado del Estado y Fiscal ante la jurisdicción inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista, así como por la Dirección General de Bienes Nacionales, representada de la abogada Miguelina Saldaña Báez, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por los abogados Laura Jerez Collado y Jean Carlos Delgado Rojas.



Además, por el Ministerio de Turismo, por medio del abogado Germán Ramírez, y el Instituto Agrario Dominicano(IAD), que tiene como abogado constituido a César Bienvenido Ramírez Agramonte y los abogados particulares Laura Acosta Lora, Manuel de Jesús Cáceres Genao, Samuel Ramia Sánchez, Gustavo Biaggi Pumarol y Blas Minaya Nolasco.



El Ministerio Público recordó que en el año 2014 igualmente lograron que la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional anulara todos los títulos fraudulentos emitidos a particulares dentro de la Parcela 215A, del Distrito Catastral 3, de Enriquillo.



Señaló que del expediente de Bahías de las Águilas habían sido excluidas las parcelas Nos. 40 y la 215B y sus subdivisiones, de Enriquillo-Barahona y Pedernales, encontrándose esta última en litigio en los tribunales de tierras.



Por último, la información destacó que el Ministerio Público "cuenta con suficientes pruebas que demuestran que esos terrenos pertenecen al Estado y al pueblo dominicano".