Marcha Verde dice "estructura corrupta en OMSA podría estar reproduciéndose"

SANTO DOMINGO.- El colectivo Marcha Verde aseguró hoy que la estructura "de mafia y corrupción" descubierta en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) podría estar reproduciéndose en numerosas instituciones públicas como resultado del "contubernio activo o pasivo" de las autoridades.



Durante una rueda de prensa realizada frente a las oficinas de la OMSA, el movimiento advirtió a la ciudadanía que "el robo y el derroche" de más de 3,000 millones de pesos que revela la auditoría aplicada a las gestiones de la institución durante el período 2012-2016 "podría ser solo una parte del amplio modelo de desfalco instalado en el Estado para financiar los proyectos políticos-electorales del Partido de la Liberación Dominicana".



El caso de la OMSA "obliga a una investigación penal de los técnicos y altos funcionarios de la Contraloría General de la República y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas para que le expliquen al país con detalle cómo fue posible que por más de casi cinco años funcionarios de la institución se conviertan en suplidores de la entidad, cómo pudo permitirse la contratación de los mismos servicios de reparaciones a los mismos talleres y a talleres fantasmas", agregó en un comunicado.



Al mismo tiempo, criticó que el Gobierno haya ignorado por tanto tiempo "el gasto de miles de millones de pesos sin ningún tipo de factura, comprobante o "papelito" que justificara los movimientos de recursos aportados por la ciudadanía a través del pago de impuestos".



Señaló, además, "que no es posible desarrollar un esquema de corrupción de esa magnitud en una institución pública sin contar con la protección de altas dirigencias del Estado".



Para Marcha Verde la aplicación de Justicia en el caso de la OMSA no depende de las diligencias de un Ministerio Público "comprometido con la gestión de impunidad para los miembros y aliados del PLD", sino en la movilización y la presión ciudadana permanente y desde las calles.



"Nuestra esperanza está y estará depositada siempre en los ciudadanos y ciudadanas de corazón verde, en quienes levantan su voz y sus pasos en reclamo de Justicia y dignidad en cada rincón de la Patria y en todas las comunidades de la diáspora. Confiamos en los dominicanos y dominicanas que no se cansan ni se cansaran hasta alcanzar nuestro gran objetivo: el Fin de la Impunidad", concluyó.