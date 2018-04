Inmigrantes cuentan sus historias de vida en "Libros en Vivo" de Montevideo

MONTEVIDEO.- Decenas de inmigrantes asentados en Uruguay contaron ayer sus "historias de vida" en una popular plaza de la Ciudad Vieja de Montevideo como parte de la primera edición de la iniciativa "Libros en Vivo".



"Lo que buscamos es generar un diálogo entre los inmigrantes que llegaron a Uruguay, y ahora forman parte de nuestra sociedad, y el público para que se conozcan esas realidades distintas", declaró a Efe la directora del Museo de las Migraciones (MUMI), Irene Cabrera.



Durante tres horas los participantes- procedentes de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, México, Perú, Polonia, República Dominicana, Siria y Venezuela- se sentaron en una mesa y contaron sus historias a los curiosos que se sentaban frente a ellos.



No obstante, también relataron sus vivencias uruguayos que en su día tuvieron que emigrar y ahora volvieron a su país de nacimiento.



En ese contexto, según Cabrera, se abordó la temática migratoria "desde: una mesa, dos sillas y dos personas que se encuentran para dialogar."



Cada historia tiene su título, la del sirio Sami Kini se llama "Tal vez en otro país me necesiten más".



"A la gente siempre le interesa saber qué está pasando en Siria, quieren saber más porque ellos saben que lo que están mirando (en los medios de comunicación) no es la realidad, que hay una parte que falta", comentó a Efe este trabajador social que vive en Montevideo desde hace tres años.



Kini detalló que en su país de nacimiento sigue habiendo lugares que son seguros y que hay ciudades en donde la gente sigue acudiendo a la playa a bañarse.



"Estoy aquí en esta linda ciudad y me gustaría compartir mi experiencia y si puedo hacer llegar una idea a una persona me quedo feliz", matizó el también profesor de árabe.



Por su parte, las polacas Jocha Tuchman y Ana Tuchman contaron cómo llegaron al puerto montevideano junto con su familia cuando eran pequeñas.



Esta iniciativa forma parte de la exposición "Nosotros vs los otros", del diseñador gráfico Patricio Handl. EFE