Un estudiante resulta herido tras tiroteo en un colegio en Florida

MIAMI.- Un estudiante resultó hoy herido de bala en un tobillo en un tiroteo registrado hoy en el colegio Forest High School de la ciudad de Ocala, en el norte de Florida (EE.UU.), informaron medios locales.



El suceso se produjo esta mañana, cuando un estudiante, todavía por causas desconocidas, disparó a través de la puerta cerrada de un aula del el citado colegio e hirió en un tobillo a otro alumno, aunque la herida no reviste gravedad, recogió el diario digital Ocala.com.



A continuación, el tirador arrojó el arma y corrió a esconderse, según comentó un testigo.



El atacante, cuyo nombre no fue divulgado, se encuentra en estos momentos bajo custodia de la Policía, y el estudiante herido hospitalizado.



Nada más producirse el incidente, la dirección del colegio alertó a la Policía de Ocala, así como la oficinal del alguacil del condado de Marion, donde está ubicado el colegio, el FBI y la Patrulla de Carreteras de Florida.



El portavoz escolar del distrito llamó por teléfono a los padres de los alumnos para informarles del hecho y comunicarles que no se personaran en el colegio, que permanece cerrado en estos momentos.



La Policía investiga en estos momentos el suceso y ha pedido a la comunidad que eviten la zona.



El tiroteo se produce el día en el que tienen lugar en todo el país numerosas movilizaciones en conmemoración del 19 aniversario de la matanza en el colegio Columbine (Colorado), en el que murieron 12 estudiantes y un profesor en 1999. EFE