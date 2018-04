Investigan muerte por posible caso de rabia Santiago; habrá sanciones si hubo descuido

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública informó hoy que investiga el caso de una mujer que falleció el pasado martes en Santiago, presuntamente por rabia humana, tras ser mordida por un hurón el 30 de enero del presente año.



La ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, instruyó a técnicos de la Dirección de Gestión de Salud de la Población a realizar la investigación.



Advirtió, en nota de prensa, que de comprobarse que la fallecida no recibió las atenciones que manda el protocolo, como apuntan sus familiares, tomará acciones con el personal de salud implicado.



No obstante, dijo que hasta tanto no se tenga información precisa, no pueden asumir una decisión, porque la idea no es actuar a la ligera sino tomar las medidas de lugar para garantizar la atención de calidad a las personas que reciben los servicios de salud y evitar casos similares.



"Entendemos que hay que trabajar muy a fondo con el personal, en lo que tiene que ver con capacitación y mejoría de sus condiciones y de los centros, pero también hay que tomar acciones cuando por un mal servicio, se pone en peligro la vida de un ser humano. No podemos seguir actuando como si nada pasara, tenemos que ver todas las aristas" indicó la funcionaria.



Salud Pública afirmó que el informe preliminar da cuenta de que el 9 de abril se reportó que la afectada fue agredida por una mangosta el martes 30 de enero del presente año en el dedo meñique de la mano derecha.



La mangosta había escapado de un solar situado próximo a la residencia de la fallecida debido a una fumigación. La señora hizo intentos de zafarse del animal y después entre el hijo y el perro de la casa sacrificaron al roedor.



El mismo día de la agresión los familiares de la señora refieren que la llevaron al Instituto Materno Infantil y Especialidades San Martín de Porres donde le trataron la herida y la refirieron a un centro de salud para que le aplicaran vacunación.



Al parecer, tras asistir a varios centros de salud, presentó mejoría, siendo ingresada el 15 de abril por presentar malestar general, fiebre, dolor en el dedo mordido y en el antebrazo del mismo lado; náuseas, dificultad para respirar y fobia al agua.



Durante el ingreso, la paciente presentó un sangrado gastrointestinal y fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde presentó paro cardiorespiratorio y falleció.



Los diagnósticos probables de la muerte fueron choque circulatorio, sangrado gastrointestinal alto, deshidratación moderada, diabetes mellitus descompensada, síndrome convulsivo y descartar rabia humana.



Ante la notificación del caso, personal del Ministerio de Salud realizó una inspección a la zona donde se encuentra la perra que habría sacrificado a la mangosta, para determinar condición de riesgo de los residentes y del propio animal.



Además, fueron evaluadas las personas en contacto con la fallecida para la aplicación de vacuna antirrábica en los casos que lo necesiten, incluidos el personal de salud de los diferentes centros visitados por la paciente y los familiares de la misma.



Estas muestras se enviaron al Laboratorio Nacional de Salud Pública Doctor Defilló para que se tramite su envío a los laboratorios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, para confirmar o descartar el diagnóstico de rabia.EFE