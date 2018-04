EE.UU. pide a Díaz-Canel "escuchar" al pueblo cubano y acabar con "represión"

WASHINGTON.- Estados Unidos pidió hoy al nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que "escuche" el deseo del pueblo cubano de un país "más libre y democrático", que mejore su calidad de vida y acabe con la "represión", y dijo que el flamante líder tiene la opción de dirigir el país hacia un nuevo paradigma.



"El nuevo presidente de Cuba debería dar pasos concretos para mejorar la vida del pueblo cubano, respetar los derechos humanos, acabar con la represión y permitir mayores libertades políticas y económicas", dijo a Efe una portavoz del Departamento de Estado estadounidense.



"Urgimos al presidente Díaz-Canel a escuchar y responder a las peticiones de los ciudadanos cubanos de tener una Cuba más próspera, libre y democrática", añadió la fuente.



Preguntada por si Washington considera como un cambio el relevo de poder en la isla, la portavoz respondió que el hasta ahora presidente cubano, Raúl Castro, "seguirá teniendo influencia como primer secretario del Partido Comunista de Cuba" (PCC, único), cargo en el que permanecerá hasta 2021.



"El presidente Díaz-Canel tiene ahora una decisión que tomar: seguir con el precedente autoritario que marcaron los hermanos Castro, o avanzar hacia un estilo de gobierno más abierto y democrático", indicó la vocera.



"Estados Unidos seguirá apoyando al pueblo cubano en sus esfuerzos para crear una Cuba más democrática y libre", agregó.



La portavoz criticó el proceso de elección de Díaz-Canel en el Parlamento de Cuba, al asegurar que "los ciudadanos cubanos no tuvieron ningún poder real para influir en el resultado de este proceso de transición no democrático".



"Estamos decepcionados porque el Gobierno cubano optó por silenciar a las voces independientes y mantener su represivo monopolio del poder, en lugar de permitir que su pueblo tuviera una capacidad de decisión significativa mediante elecciones libres, justas y competitivas", indicó la fuente.



La Casa Blanca adelantó este miércoles que no planea cambiar la política antagonista hacia Cuba que ha mantenido el presidente de EE.UU., Donald Trump, desde su llegada al poder el año pasado, y que se ha manifestado en la restricción del comercio y los viajes de los estadounidenses a la isla.



"No se espera que cambie nuestra política de dirigir fondos hacia el pueblo cubano y alejarlos de los servicios militares, de seguridad y de inteligencia de Cuba", afirmó a Efe un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.



El Gobierno de Trump no tiene "ninguna expectativa de que el pueblo cubano verá mayores libertades bajo el sucesor elegido a dedo por Castro", añadió ese portavoz.



Díaz-Canel, de 57 años, fue propuesto este miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de la isla para ocupar la Presidencia del país en sustitución de Raúl Castro, de 86 años, quien deja el cargo tras dos mandatos. EFE