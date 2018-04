Panamá reafirma interés en normalizar nexos con Venezuela tras fallido intento

PANAMÁ.- El Gobierno de Panamá dijo hoy que tiene interés en normalizar las relaciones comerciales y diplomáticas con Venezuela tras un fallido intento en días pasados, cuando altos funcionarios de los dos Gobiernos se reunieron en República Dominicana.



"El Gobierno de la República de Panamá reitera el interés (de) que se den las condiciones para reactivar las relaciones comerciales y reforzar los lazos diplomáticos con la República Bolivariana de Venezuela, y contribuir así con la paz social de la región", indicó un comunicado de la Cancillería de Panamá.



El Gobierno de Juan Carlos Varela reaccionó así después de que el miércoles el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que estaba dispuesto a reunirse con su homólogo panameño para solucionar los "problemas" bilaterales, como el retiro de los respectivos embajadores y la suspensión de las operaciones aéreas entre los dos países.



La crisis estalló el pasado 5 de abril con el retiro de los respectivos embajadores y escaló días después con el anuncio panameño de la suspensión, por 90 días prorrogables y desde el próximo 25 de abril, de las actividades de transporte de pasajeros y carga de las aerolíneas venezolanas.



La génesis de este conflicto está en la publicación el pasado 28 de marzo por parte de Panamá de una lista de venezolanos políticamente expuestos con "alto riesgo" de blanqueo en la que aparece Maduro, que respondió el 4 de abril suspendiendo por 90 días prorrogables las relaciones comerciales y financieras con altos funcionarios, incluido Varela, y empresas panameñas como Copa Airlines.



La Cancillería panameña confirmó este jueves que la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo, y el vicepresidente venezolano, Wilmor Castro Soltendo, sostuvieron en República Dominicana una reunión, en la que además participaron la viceministra de Finanzas de Panamá, Eyda Varela de Chinchilla, y el ministro venezolano Simón Zerpa Delgado.



Sin precisar una fecha, el Ministerio de Exteriores explicó que ese diálogo fue "moderado" por el canciller dominicano, Miguel Vargas, y abordó "de la manera más amplia y constructiva la reciente situación surgida entre ambos países, en un ambiente de respeto. Sin embargo, no se alcanzaron los resultados esperados".



El encuentro se realizó después de que "en días pasados" Maduro pidió al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, "establecer un puente de diálogo entre Panamá y Venezuela para encontrar una salida a estas diferencias", de acuerdo a la información panameña.



Maduro se refirió el miércoles al encuentro como "reunión secreta en una isla del Caribe", en la que los altos funcionarios de los dos países "no lograron la solución" porque, según dijo, "la persona que encabezaba" la comisión de Panamá "llegó a insultar" a la venezolana.



La Cancillería de Panamá dijo este jueves que durante la cita De Saint Malo "compartió el interés de Panamá por que se den los pasos para no afectar las relaciones comerciales y evitar perjudicar a los ciudadanos de ambos países con las medidas adoptadas".



"Asimismo, aclaró que la lista publicada" por las autoridades panameñas "solo formaliza listas emitidas por la comunidad internacional, sin aplicar ningún tipo de sanciones", como ya lo ha dicho públicamente el presidente Varela.



Sin embargo, dijo la Cancillería de Panamá, las medidas de Venezuela afectan "directamente el comercio entre ambos países y, sobre todo, el tránsito ciudadanos de Venezuela, Panamá y la región". EFE