Qué son y qué no son las primarias abiertas, para qué sirven y otras sabrosas preguntas

1. ¿Qué son las primarias?

Se llama primarias a los procesos partidarios en los que las bases y simpatizantes de los partidos pueden votar por las candidaturas a cargos electivos. Es decir, son elecciones en las que los militantes y simpatizantes votan por quienes van a ser las y los candidatos a presidente, senadores, diputados, alcaldes y regidores.

2. ¿Qué no son las primarias?

No son los procesos internos para elegir a los presidentes de los partidos, ni a los secretarios generales ni cualquier otro cargo de dirigentes partidarios.

3. ¿Cómo y por qué se comenzó a hablar de primarias en el país?

En República Dominicana las candidaturas a cargos electivos, o sea, presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados y alcaldes, las elegían los organismos partidarios o las señalaban de dedos los jefes de los partidos. El primero que comenzó a hablar de la realización de primarias fue José Francisco Peña Gómez, debido, sobre todo, a los grandes problemas que enfrentaba su partido para elegir los precandidatos.

Todos los partidos dominicanos con posibilidades de ganar han enfrentado grandes problemas a la hora de elegir los candidatos a cargos electivos. Hubo muertes, heridos y divisiones de los partidos. Se ha dado el fenómeno del transfuguismo, gente que cambia de partido porque pierden a la hora de ser elegidos como precandidatos. Se pensó que la realización de primarias ayudaría a resolver muchos de los problemas y enfrentamientos entre los candidatos y, además, haría más democráticas las elecciones.

3. ¿Qué son primarias abiertas y cerradas?

Las primarias abiertas son en las que cualquier persona puede ir a votar en las elecciones para elegir las candidaturas a cargos electivos. Las cerradas son aquellas que solo pueden votar los militantes de los partidos, según un padrón elaborado por el partido.

4. ¿Se han realizado primarias en el país?

Sí, pero en realidad más bien se les puede llamar “semiabiertas”. Los partidos que la han realizado sostienen que cruzan el padrón de la Junta Central Electoral con el de los demás partidos, descartan a los miembros de otros partidos, y los demás votan.

5. ¿Cuáles han sido los principales problemas que han tenido las primarias realizadas en el país?

Los problemas han sido de dos naturalezas: En primer lugar, está uno que es intangible, o sea, se relaciona a la cultura política dominicana, a la forma en que se relacionan entre sí la ciudadanía, los partidos y sus dirigentes.

En segundo lugar, está el que es la expresión tangible de esa cultura política: A) lo licuado que han sido los partidos, es decir, tienen pocas reglas, su militancia sigue a las personas y no a proyectos y programas de cambio; B) en los partidos no existen árbitros internos respetados por todos los grupos y que puedan organizar primarias sin traumas; C) como no existe árbitros respetados por todas las corrientes internas y lo licuado de las reglas del juego, provoca que uno de los grandes problemas sea el enfrentamiento entre los diversos candidatos a las candidaturas; y D) como no hay árbitros, tampoco hay confianza en quien puede organizar un padrón de simpatizantes y militantes depurado, y sin militantes inscritos a la carrera para ganar las candidaturas.

6. ¿Las primarias abiertas y las cerradas ayudan a reducir el clientelismo y el transfuguismo?

Ninguna de las dos por sí sola ayuda. Es ahí donde se encuentra la importancia de entender que no se trata de un debate, como muchas personas han querido decir, de si las primarias se realizan abiertas o cerradas.

7. ¿Y cuál debe ser el debate?

El debate importante es si son abiertas o cerradas, simultáneas o no y con cuál padrón se debe realizar. Y en este momento, te pido tu atención, olvida lo de cerradas o abiertas y enfócate en lo de simultánea y con cuál padrón.

8. Espérese, ¿qué quiere decir primarias abiertas y simultáneas?

Significa que todos los partidos realizarían sus primarias el mismo día, o sea al mismo tiempo, organizadas por y con el padrón de la Junta Central Electoral.

9. Pero, se ha dicho que el problema de las primarias abiertas es que uno puede votar en los partidos que desee y por eso esa modalidad permite que un partido interfiera en las cuestiones de otro partido, ¿es así?

No, eso es falso. Uno puede votar en el partido que desee, pero en un solo partido.

10. ¿Cómo así?

Veamos, una de las formas de hacer primarias abiertas y simultáneas es la siguiente:

A. Se abren los centros de votación, las mesas usan el padrón de la Junta Central Electoral, y tienen una boleta por cada uno de los partidos, en cada boleta están todos los precandidatos de todos los partidos. (También puede ser que haya una mesa para cada partido).

B. La persona que desea votar entra al centro de votación con su cédula en mano, se dirige a la mesa, pide la boleta del partido en el cuál va a votar, solo de ese partido.

C. Cada votante solo puede votar en la boleta del partido de su simpatía, no puede votar en más de un partido. Para eso, como en los procesos electorales, se usan todos los recursos para evitar que personas voten dos veces.

D. Este mecanismo puede servir también para que cada partido haga su padrón electoral.

11. Explíqueme eso último, ¿cómo pueden servir las primarias abiertas para hacer un padrón que se use en los procesos internos para elegir a las autoridades del partido?

Como cada votante solo puede votar en la boleta de un partido, y pide solo la boleta del partido de su preferencia, los miembros de cada partido participante del proceso toman sus datos como votante de ese partido. Y, si así lo desean, la persona y el partido pueden establecer relaciones posteriores que le permitan al votante ganar la categoría de militante.

12. Volviendo al tema, usted dice lo que se aprobó en el Senado se llama primarias abiertas porque se realizan con el padrón de la JCE.

Exacto, pero debe agregarle lo de simultáneas, que es lo más importante de todo.

12. ¿Por qué lo de simultáneas es lo más importante de todo?

Por varias razones:

A) Si todos los partidos la hacen el mismo día, usted se evita el transfuguismo. En las elecciones pasadas hubo un trasiego, cientos de personas que querían ser candidato a senador o diputado o alcalde en un partido, y el partido se negó, se fueron a otro partido a ser candidatos. Ya que todas las candidaturas se eligen simultáneamente en todos los partidos, usted no tiene chance de participar en unas primarias, perder y luego negociar con otro partido su candidatura.

B) Ni los dirigentes ni los militantes de un partido podrán influir en las primarias de los demás partidos. Como son simultáneas y cada persona puede votar solo en un partido, nadie destinaría un contingente de sus militantes para que voten en otro partido, ya que eso serían votos que perdería el dirigente del partido. Como quien realiza el proceso es la JCE con su padrón, esta institución establecerá los mismos mecanismos que se usan en las elecciones nacionales para evitar que una persona vote dos veces.

C) Se reduce el clientelismo y el impacto del dinero. Porque es más fácil comprar y ofrecer villas y castillas a un pequeño conglomerado, o sea, solo a los militantes del partido, que ofrecérselas a todo el conjunto de la ciudadanía que puede elegir ir a votar al partido de su simpatía por el dirigente de su agrado.

13. Parece muy bonito todo, pero en las primarias abiertas y simultáneas la gente decidirá la candidatura, ¿no cree que eso debilita a los partidos?

Excelente observación, pero no. Quienes dicen que las abiertas y simultáneas debilitan el partido y erosionan el poder de la militancia están equivocados. En primer lugar, el partido decide quienes pueden ser los candidatos y candidatas a cargos electivos. En la Ley de Partido se establece que para uno ser candidato a un cargo electivo debe tener al menos cinco años de militancia partidaria. Así, que los únicos con derecho a ser candidatos serían los militantes de los partidos que tengan una tradición de militancia de al menos 5 años. Eso estimularía a las personas a participar y a ser miembro de los partidos.

Como en las primarias abiertas y simultáneas todo el que simpatice por un partido puede votar por el candidato o candidata preferido o preferida, se puede decir que las primarias abiertas y simultáneas permiten que los partidos amplíen sus bases de apoyo y que los candidatos sean aquellos con mayores niveles de popularidad. Esto da más legitimidad a los candidatos y, además, evita que se armen los pleitos que se arman cuando se discuten los procesos de elección para Presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes y regidores.

15. O sea, ¿hay un cedazo para la candidatura que impide que cualquiera que no sea del partido pueda ser candidato?

Exactamente, si no tienes una militancia de años en el partido y si no has logrado tener cierto liderazgo interno, jamás podrías llegar a ser candidato. En ese primer nivel hay un fortalecimiento del partido. Pero, las abiertas y simultáneas permiten que ese liderazgo interno se proyecte a la sociedad y sean elegidos aquellos que dentro del partido tienen más arraigo entre los simpatizantes y votantes en general de ese partido.

16. Usted quiere decir que, desde el punto de vista de la sociología política, las abiertas y simultáneas son más democráticas y permiten la participación de la ciudadanía y yo se lo creo. Pero, ¿no son inconstitucionales porque violan la libertad de asociación?

El artículo 216 de la Constitución del 2010 dice claramente que la organización de los partidos es libre, y agrega: “Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto de la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley.” Como se puede ver más arriba, las primarias simultáneas, con el padrón de la JCE, dan mayor transparencia y respetan la democracia interna. Además, la Constitución dice “de conformidad con la ley”, es decir, que reconoce que la ley puede reglamentar y regular a los partidos políticos.

El mismo artículo dice que los partidos deben “Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia.” Las primarias simultáneas con el padrón de la JCE garantizan un nivel de participación de la ciudadanía mucho mayor y más amplio que las primarias cerradas y con el padrón de cada partido, el cual muchas veces no es aceptado por todos los dirigentes.

Los otros aspectos de ese artículo de la Constitución son, los partidos deben: “2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”. No hay que ser muy versado en estos asuntos, para observar que todo esto puede cumplirse a través de primarias abiertas con el padrón de la JCE y simultáneas.

17. Pero, se habla de que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia contra las primarias abiertas que el Tribunal Constitucional, el Congreso y todas las instituciones deben respetar.

No hay que saber mucho de Constitución para ver que la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fue en base a la Constitución que existía en el 2005, que fue cuando la SCJ dio el fallo. En esa Constitución, los partidos políticos ni se mencionaban en la Constitución, y como vimos, en la actual sí se mencionan y muchas veces. En la Constitución actual tienen gran importancia los partidos y en la anterior ni se mencionaban. Recordemos que todo el mundo habla de adaptar nuestras leyes a la nueva Constitución, y esta es una forma de hacerlo

18. Pero, hay quienes dicen que los partidos son entidades privadas, asociaciones que solo deben responder a sus miembros y por lo tanto el Congreso no puede meterse en el tipo de primarias, porque eso debe ser un asunto interno.

En primer lugar, algunos de los que dicen eso, aceptan que en la Ley de Partidos se le ponga una cuota de candidaturas para las mujeres. Aceptan que los partidos rindan cuenta por el dinero público que reciben. Hay quienes promueven que a los partidos se le coloque límites a la hora de gastar dinero en los procesos electorales.

El hecho de que haya acuerdo en la necesidad de una ley que regule los partidos significa que todos aceptamos que el Congreso tiene potestad de legislar también sobre el tipo de primarias que deben realizar los partidos.

Pero, si esto fuera poco, el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia 0192/15 dice que “los partidos políticos son entes públicos” y en la sentencia 0531/15 agrega que “de naturaleza no estatal con base asociativa”. Como entes públicos pueden ser sujetos de regulación.

Como se ve, desde cualquier punto de vista, el Congreso puede reglamentar la vida interna de los partidos. Y, agrego, el Congreso puede regular y reglamentar los partidos debido a la importancia de estos para la democracia. En ese sentido, establecer primarias abiertas simultáneas, es decir, con el padrón de la Junta Central y el mismo día para todos los partidos, es una contribución a la democracia y a la transparencia partidaria.