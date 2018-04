Contraloría dice informe sobre OMSA ignora resolución sobre "compras directas"

SANTO DOMINGO.- La Contraloría General de la República (CGR) afirmó hoy que el informe de la Cámara de Cuentas sobre la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) no ha tenido en cuenta una resolución del Órgano Rector de las Compras Públicas que respalda las adquisiciones realizadas por esa entidad.



Tras haber recibido el documento el pasado viernes 13, la CGR analizó los resultados del informe, y llegó a la conclusión de que los auditores de la Cámara de Cuentas (CCRD) ignoraron la validez que el Organismo Rector de las Contrataciones Públicas le otorgó a las transacciones con dicha resolución.



En una nota de prensa se explica que Contrataciones Públicas respaldó tales compras mediante una resolución de 2008, refrendada en febrero de 2016 mediante su comunicación y notificación a la CGR y la CCRD, y que el órgano rector no ha notificado que tal disposición haya sido derogada.



Para la CGR, el hecho de que los auditores de la Cámara de Cuentas hayan obviado esta Resolución 15-08, que respalda ciertos tipos de compras directas de las instituciones públicas, "constituye un motivo de preocupación".



En este sentido, alude a "la compra y/o contratación directa para los pasajes aéreos, combustibles o vales de combustibles y las reparaciones de vehículos de motor" como transacciones válidas para las instituciones que están bajo el ámbito de la Ley.



Esta circunstancia fue lo que generó la mayoría de las observaciones que presentan en sus informes, debido a la ausencia de contratos y otras debilidades que se objetan.



Además, el referido informe no toma en cuenta las normas vigentes sobre los controles internos y el alcance de las responsabilidades de esta institución en los procesos de autorización de las órdenes de pago.



Indica, asimismo, que los incumplimientos o debilidades señalados en las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas no se corresponden con las funciones de la Contraloría y, por lo tanto, las imputaciones legales que se le atribuyen tampoco.



De acuerdo a publicaciones de este lunes, en la pasada gestión de la Omsa, que dirigió el encarcelado preventivo Manuel Rivas, se pagaron más de 2.000 millones de pesos a proveedores sin previa firma de contratos.



Asimismo, que se realizaron compras de forma directa por 2.209 millones de pesos, entre otras irregularidades.



El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez solicitó esta auditoría a la Cámara de Cuentas como parte de la investigación penal que dispuso en octubre del pasado año para verificar la existencia de hechos de corrupción en la OMSA.



Por el caso, que fue declarado complejo por el tribunal de Atención Permanente del municipio Santo Domingo Oeste, cumplen prisión preventiva, entre otras personas, el exdirector de la OMSA, Manuel Antonio Rivas, y dos subalternos de la entidad.



Los tres cumplen las medidas de coerción por el caso del asesinato del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez, que investigaba un presunto caso de corrupción en esa institución.



El cadáver de Ramírez fue encontrado en la comunidad de Hato Nuevo, en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste, varios días después de haber sido reportado como desaparecido en octubre de 2017. EFE