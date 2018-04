Detenido hermano exdirector de Aduanas como autor intelectual de su asesinato

SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional informó hoy de la detención del hermano del exdirector de Aduanas Roberto Jesús Bisonó Cabrera por la muerte de este y de su yerno, Eliceo Darío Esteban Martínez Aquino, hallados muertos dentro de un vehículo en el paraje La Lomota de Altamira, en Puerto Plata.



El vocero de la Policía Nacional, Frank Durán Mejía, informó de que unidades de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), recolectaron gran cantidad de evidencias que han permitido aclarar la circunstancia en que Bisonó Cabrera y su yerno perdieron la vida a manos de Apolinar Federico Bisonó Pérez.



Durán Mejía precisó, en un comunicado, que las unidades de investigación recopilaron un total de 150 grabaciones en el sector de Villa Nueva Arriba, municipio de Navarrete, donde se realizaron varios levantamientos de diferentes sistemas de cámaras.



En estos vídeos se pudo verificar que, alrededor de las 3:00 de la tarde del día en que fueron encontrados los cadáveres, un vehículo Honda Pilot, color negro y con cristales tintados, fue captada en una grabación.



Al ser detenido, Apolinar confesó que desde hace dos años ha estado planificando la muerte de su hermano, debido a una litis generada por la administración de una finca de herencia familiar.



Según informó el vocero de la Policía, Apolinar decidió mandar a matar a su hermano porque éste tenía un carácter muy difícil y no le daba a nadie el dinero que producía la propiedad.



"Durante la entrevista con agentes policiales, acompañados de personal del Ministerio Público, Apolinar declaró que en una ocasión visitó a un brujo a quien le pagó 30,000 pesos para que le hiciera un trabajo en contra de su Roberto pero no funcionó", explicó.



También reveló que tenía alrededor de tres años que no se reunían, debido a las diferencias que le mantenían separados.



Además de Apolinar, autor intelectual del crimen, se encuentra apresado Ceferino Durán Arias (El Gringo), quien posee un amplio historial delictivo y se desempeñó como jefe de los demás implicados en este caso.



También está detenido Reynaldo Vargas Reyes, quien se encargó de alquilar el vehículo utilizado para realizar las gestiones para dar muerte a Roberto que, en el momento del hecho estaba en compañía de su yerno, quien también perdió la vida.



Asimismo, está detenida para fines de investigación Melissa Dayana Castillo Francisco, pareja de Sandro Francisco (Sandy), quien se encuentra prófugo y ha sido señalado como uno de los hombres que materializó la muerte de Roberto y su yerno.



Rosa María Lachapel Carela (Mónica) y Jonathan Valentín Ventura (Musiquito) también se encuentran detenidos por ser los encargados de guardar las armas utilizadas para cometer el delito, armas que devolvieron a los ejecutores de la acción al día siguiente, así como de cobrar el dinero del pago restante.



Unidades policiales trabajan en la búsqueda y captura de Sandy, y dos hombres solo identificados como "El quemao" y "El flaco" por su implicación en el crimen. EFE