Trump dice ahora que nunca ha dicho "cuándo" iba a atacar Siria

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que él "nunca" ha dicho cuando pensaba atacar Siria y que esta decisión podría ser tomada por su Administración "muy pronto o no".



"Nunca he dicho cuándo se producirá el ataque a Siria. Podría ser muy pronto o no tan inmediato", afirmó Trump en un mensaje de su cuenta de Twitter.



Donald Trump lanzó el miércoles una amenaza directa a Rusia para que se prepare para una ofensiva con misiles en Siria como represalia por el presunto ataque químico del pasado fin de semana en Duma, que la comunidad internacional atribuye al régimen de Bachar al Asad.



"Rusia promete derribar todos los misiles disparados contra Siria. Prepárate Rusia, porque van a ir, suaves y nuevos e '¡inteligentes!'", amenazó Trump a primera hora de la mañana también a través de un mensaje en su cuenta en Twitter en el que, además, criticaba a Moscú por asociarse "con un animal que mata con gas a su gente y ¡disfruta!".



En su tuit de hoy, el mandatario estadounidense indica igualmente que, haya o no ataque contra Siria, Estados Unidos, bajo su administración, "ha hecho un gran trabajo" al librar a la región del grupo terrorista Estado Islámico (EI) y, al mismo tiempo, se queja de que nadie se lo ha agradecido.



Trump escribió un segundo mensaje en su cuenta en esta red social para desear suerte a Mike Pompeo, tras haber sido confirmado como nuevo Secretario de Estado y aseguró que hará un gran trabajo. EFE